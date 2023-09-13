Нужно ли ученым быть заметными в СМИ и социальных медиа: мнение Аллы Панченко

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По мнению эксперта, если совсем недавно с медийностью и вовлеченностью в общественные процессы успех карьеры исследователя и молодого ученого не коррелировал, то сегодня есть необходимость сделать деятельность ученого заметной в публичных процессах, которые находят отражение в СМИ и социальных медиа. Алла Панченко подчеркнула, что в медицинских стартапах корректности, этичности и клинической выверенности информации должно уделяться особое внимание.В своем выступлении Алла Панченко поделится взглядом на необходимость деятельности ученого в медиапространстве, а также расскажет о способствующих продвижению медицинских продуктов с высокой доказательной эффективностью и клинической значимостью акселерационных и образовательных программах Сеченовского Университета и другом.