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Нужно ли ученым быть заметными в СМИ и социальных медиа: мнение Аллы Панченко

Общество
Вопросам популяризации науки, формированию из молодых ученых новых лидеров общественного мнения будет посвящен круглый стол на Дальневосточном экономическом форуме. Молодежное сообщество ВЫЗОВ организует 13 сентября 2023 года мероприятие «Наука в зеркале медиа: ученые – новые лидеры общественного мнения». Одним из участников события станет Алла Панченко, заместитель директора Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского Университета.


По мнению эксперта, если совсем недавно с медийностью и вовлеченностью в общественные процессы успех карьеры исследователя и молодого ученого не коррелировал, то сегодня есть необходимость сделать деятельность ученого заметной в публичных процессах, которые находят отражение в СМИ и социальных медиа. Алла Панченко подчеркнула, что в медицинских стартапах корректности, этичности и клинической выверенности информации должно уделяться особое внимание.

В своем выступлении Алла Панченко поделится взглядом на необходимость деятельности ученого в медиапространстве, а также расскажет о способствующих продвижению медицинских продуктов с высокой доказательной эффективностью и клинической значимостью акселерационных и образовательных программах Сеченовского Университета и другом.