ВЭО России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров проведет Всероссийский экономический диктант

просмотров: 55

Акция состоится уже седьмой раз – впервые россияне написали Экономический диктант в 2017 году. С тех пор с каждым годом количество участников увеличивается, мероприятием уже охвачена вся территория России, присоединяются другие страны. В 2022 году на вопросы Экономического диктанта ответили 234 тысячи человек – жители 89 регионов РФ и восьми зарубежных государств.Ориентирован образовательный проект изначально на учащихся образовательных школ и студентов вузов. Но желающих немало и среди учителей, преподавателей, предпринимателей, госслужащих, общественных деятелей, экспертов и других специалистов. Все они могут проверить свой уровень экономической грамотности, отвечая на вопросы, посвященные не только экономической истории страны и памятным историко-экономическим датам, но и каждодневным аспектам экономической науки и современным процессам.Главная цель Экономического диктанта – просветительская. Важно вызвать у людей к экономической науке интерес и показать, насколько важны знания в этой сфере в обычной жизни при принятии самых разных решений.Фонд Юрия Лужкова поддерживает Всероссийский экономический диктант, продолжая добрые начинания и инициативы Ю.М. Лужкова. Он много лет совместно работал с ведущими экономистами России, вложил в экономическое становление Москвы и всей страны много знаний и сил, высоко оценивая важность экономической науки.На фотографии: Елена Батурина