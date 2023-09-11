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ВЭО России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров проведет Всероссийский экономический диктант

Общество
Вольное экономическое общество (ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов (МСЭ) проводит Всероссийский экономический диктант. Тема Экономического диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия!». Партнерами образовательной акции выступают Фонд Юрия Лужкова, администрации субъектов РФ, Российское историческое общество, ведущие вузы. Мероприятие пройдет 11 октября 2023 года, предусмотрены офлайн- и онлайн-варианты участия в диктанте.

ВЭО России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров проведет Всероссийский экономический диктант

Акция состоится уже седьмой раз – впервые россияне написали Экономический диктант в 2017 году. С тех пор с каждым годом количество участников увеличивается, мероприятием уже охвачена вся территория России, присоединяются другие страны. В 2022 году на вопросы Экономического диктанта ответили 234 тысячи человек – жители 89 регионов РФ и восьми зарубежных государств.

Ориентирован образовательный проект изначально на учащихся образовательных школ и студентов вузов. Но желающих немало и среди учителей, преподавателей, предпринимателей, госслужащих, общественных деятелей, экспертов и других специалистов. Все они могут проверить свой уровень экономической грамотности, отвечая на вопросы, посвященные не только экономической истории страны и памятным историко-экономическим датам, но и каждодневным аспектам экономической науки и современным процессам.

Главная цель Экономического диктанта – просветительская. Важно вызвать у людей к экономической науке интерес и показать, насколько важны знания в этой сфере в обычной жизни при принятии самых разных решений.

Фонд Юрия Лужкова поддерживает Всероссийский экономический диктант, продолжая добрые начинания и инициативы Ю.М. Лужкова. Он много лет совместно работал с ведущими экономистами России, вложил в экономическое становление Москвы и всей страны много знаний и сил, высоко оценивая важность экономической науки.

На фотографии: Елена Батурина