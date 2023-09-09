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Прошла церемония закрытия Всероссийского молодёжного форума «Байкал»

Общество
Церемония закрытия Всероссийского молодёжного форума «Байкал» платформы Росмолодёжь.События состоялась в Иркутской области 17 августа. Участниками события стали более 600 человек из 60 регионов России – специалисты в области бережливого производства и корпоративного управления, представители компаний социально ответственного бизнеса.

Прошла церемония закрытия Всероссийского молодёжного форума «Байкал»

Для работы было организовано пять образовательных площадок: «Предпринимательство», «Молодежные сообщества», «ЭКО.ЦЕХ», «Диалог культур», «Туризм». Участники форума при взаимодействии с наставниками и экспертами разработали целую серию решений в приоритетных направлениях регионального и федерального уровней по формированию условий для успешного развития молодёжных инициатив.

Уже в 2024 году в Иркутской области на базе Дома молодёжи планируется создать центр патриотического воспитания, концепция которого была разработана по итогам форума. Для специалистов органов местного самоуправления, ответственных за реализацию молодёжной и национальной политики, также подготовлены методические рекомендации по организации комплексной работы с молодёжью.

Свои значимые проектные инициативы в рамках форума на двух грантовых конкурсах защитили более 300 человек. Директор форума Александр Манзула рассказал: «Проделана колоссальная предфорумная работа по подготовке участников и проектов. На форуме, помимо традиционных грантовых конкурсов от Росмолодёжи и Правительства Иркутской области, прошёл конкурс грантов от Госкорпорации "Росатом", где два экопроекта выиграли гранты на суммы по 500 тысяч рублей. Во все дни форума у нас работала система наставничества от выпускников форума, которые помогали участникам в совершенствовании их проектов».