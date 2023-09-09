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Сольное выступление Жени Львовской пройдет в Доме творчества писателей Переделкино

Общество
Автор-исполнитель Женя Львовская выступит с сольным концертом в Доме творчества писателей Переделкино 14 сентября 2023 года. Мероприятие организовано в рамках национальной архитектурной премии АРХИWOOD 2023 и станет ее завершающей частью.

Сольное выступление Жени Львовской пройдет в Доме творчества писателей Переделкино


Женя Львовская сегодня готовится к выпуску дебютного альбома, а в начале своей творческой карьеры она выступала на столичных площадках с кавер-программами. Как призналась сама певица, Дом творчества Переделкино – очень неслучайная локация для нее. В Переделкине она родилась и почти все детство провела в этом месте, поэтому с радостью представит здесь свою музыку.

Женя Львовская является продолжателем творческой династии: ее прадед – Михаил Григорьевич Львовский, известный поэт-песенник, драматург и сценарист. В свое время девушка получила грант на прохождение программы в Berklee College of music. Женя Львовская развивает свой музыкальный проект в жанре интеллектуального инди. Ее композиции – это гимн внутренней свободе, они полны светлой грусти и мечтательности.

В настоящее время Переделкино – это творческий центр с резиденциями, пространствами для отдыха и работы, широкой культурной программой. А началась его история в XVII веке с появлением поселения. В большой усадьбе Измалково на берегу Самаринского пруда жил Ю. Ф. Самарин, заложивший традиции и культурный код места. В XX веке на этой территории образовалась первая советская творческая резиденция – городок писателей Переделкино.