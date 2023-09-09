Спустя 31 год вышел ремейк популярнейшей композиции «Такси, такси»

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HOLOD решила переосмыслить суперхит Николаева и поделиться с поклонниками своей «историей поездки» на том самом такси. Произведения, в свою очередь, никак не конкурируют между собой, скорее дополняют. Если у Игоря Юрьевича – это диалог между парой влюбленных, но виноватых перед друг другом людей, то HOLOD делится искренним женским монологом, как бы продолжая историю взаимоотношений.Также на официальных страницах артистки состоялась премьера клипа, посмотреть который может каждый и окунуться в ласковые, щемящие флешбеки под современные поп-ритмы.