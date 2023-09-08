Создание новой образовательной инфраструктуры – приоритетная задача в России

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Новый учебный год в 39 районах Саратовской области обещает дать старт многочисленным спортивным свершениям - ребята смогут заниматься спортом в лучших условиях. В восьми школах проведен капитальный ремонт, установлено новое оборудование. В учреждениях обновили также инвентарь, утеплили фасады, отремонтировали кровлю, переоборудовали пищеблоки.Расширена областная программа по ремонту детских садов - со 100 до 200 объектов. В рамках этой программы восстанавливаются кровля, фасады, идет замена коммуникаций, укрепляются фундаменты и конструктивные элементы.На базе инженерного лицея открылся центр по выявлению и поддержке одаренных детей «Галактика 64», причем работа будет осуществляться по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт».По официальным данным, в Саратовской области 60% школьников выбирают среднее специальное образование. В этом году в учреждения СПО на бюджет принято 12 тысяч студентов по специальностям, охватывающим все отрасли экономики и социальной сферы.В 2022 году были созданы два образовательно-производственных центра на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по направлениям «Машиностроение» и «Сельское хозяйство».При этом, в некоторых районах сохранены техникумы - Краснопартизанском, Аркадакском и Марксовском. В них действуют 62 производственные мастерские, оснащенные самым современным оборудованием. Работа ведется в сотрудничестве с работодателями.С 1 сентября открылись два образовательных центра (на базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» и ГБОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»), которые будут работать по направлениям «Образование» и «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве». По востребованным специальностям в них будут обучаться более 500 человек. В течение трех лет программа позволит подготовить около 1200 специалистов для сферы образования Саратовской области и около 900 – в сфере сельского хозяйства.Ежегодно растет потребность в медицинских специальностях. Конкурс составил 10 человек на место, что существенно повысило проходной балл.Благодаря проекту «Региональной программы целевой подготовки кадров для лечебных учреждений районов области» от губернатора Саратовской области для целевиков был открыт дополнительный набор. Конкурсный отбор проходил среди ребят, изначально не прошедших по квоте целевого приема. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета — данную возможность предложил губернатор Роман Бусаргин.Все решения о выдаче целевых направлений теперь принимает региональное министерство образования. В этом году в саратовском медуниверситете выделено 245 целевых места.Министерство здравоохранения полностью берет на себя оплату обучения. Как и все целевики, выпускники будут обязаны вернуться работать в район. Студенты учатся бесплатно, получают материальную поддержку и при этом не ищут работу после диплома, поскольку она им будет предоставлена.Сегодня создание новой образовательной инфраструктуры – приоритетная задача в России. Помочь школьникам, будущим специалистам получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям – все это направлено в первую очередь на достижение национальной цели РФ, определенной президентом России Владимиром Путиным.