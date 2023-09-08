Фонд Юрия Лужкова по традиции оказывает поддержку Всероссийскому экономическому диктанту

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Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и состав участников, число которых неуклонно растет. В прошлом году в акции приняли участие 234 тысячи человек из 89 субъектов РФ, а также восьми стран мира.В число заданий Всероссийского экономического диктанта-2023 будут включены вопросы, отобранные методической комиссией по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023», который проводится среди студентов высших учебных заведений России. Впервые конкурс состоялся в 2021 году, число заявок, поступивших в адрес методической комиссии акции, к следующему году уже выросло кратно.Вопросы на конкурс принимаются до 8 сентября (включительно). Все поступившие на конкурс заявки пройдут экспертизу, по итогам которой будет принято решение о добавлении лучших вопросов в состав заданий Экономического диктанта-2023. Победители конкурса будут объявлены 12 октября на сайте Всероссийского экономического диктанта. Авторы лучших вопросов получат дипломы и призы.С 2022 года Фондом Юрия Лужкова учреждена особая номинация – специальный приз вручается от Фонда самому молодому автору лучшего вопроса к диктанту, который сможет принять участие в финале Всероссийского Фестиваля экономической науки.Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. «Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности», – пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. «Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».В память о заслугах Ю. М. Лужкова в годовщину со дня его смерти в Доме экономиста, штаб-квартире Вольного экономического общества России, была открыта мемориальная доска Юрию Лужкову, выполненная скульптором Филиппом Трушиным; здесь же прошла презентация его научных работ по социально-экономической теме, изданных ВЭО России и издательством «Вече».На фотографии: Елена Батурина