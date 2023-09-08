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Фонд Юрия Лужкова по традиции оказывает поддержку Всероссийскому экономическому диктанту

Общество
Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!» пройдет 11 октября во всех регионах России. Диктант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов (МСЭ) при поддержке Фонда Юрия Лужкова. Инициатива реализуется при участии ведущих вузов России.
Фонд Юрия Лужкова по традиции оказывает поддержку Всероссийскому экономическому диктанту



Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и состав участников, число которых неуклонно растет. В прошлом году в акции приняли участие 234 тысячи человек из 89 субъектов РФ, а также восьми стран мира.

В число заданий Всероссийского экономического диктанта-2023 будут включены вопросы, отобранные методической комиссией по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023», который проводится среди студентов высших учебных заведений России. Впервые конкурс состоялся в 2021 году, число заявок, поступивших в адрес методической комиссии акции, к следующему году уже выросло кратно.

Вопросы на конкурс принимаются до 8 сентября (включительно). Все поступившие на конкурс заявки пройдут экспертизу, по итогам которой будет принято решение о добавлении лучших вопросов в состав заданий Экономического диктанта-2023. Победители конкурса будут объявлены 12 октября на сайте Всероссийского экономического диктанта. Авторы лучших вопросов получат дипломы и призы.

С 2022 года Фондом Юрия Лужкова учреждена особая номинация – специальный приз вручается от Фонда самому молодому автору лучшего вопроса к диктанту, который сможет принять участие в финале Всероссийского Фестиваля экономической науки.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. «Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности», – пояснила председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. «Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».

В память о заслугах Ю. М. Лужкова в годовщину со дня его смерти в Доме экономиста, штаб-квартире Вольного экономического общества России, была открыта мемориальная доска Юрию Лужкову, выполненная скульптором Филиппом Трушиным; здесь же прошла презентация его научных работ по социально-экономической теме, изданных ВЭО России и издательством «Вече».

На фотографии: Елена Батурина