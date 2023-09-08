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Компания «Симпреал» расширяет логистические возможности

Общество

ПАО «Симпреал», один из крупнейших российских производителей керамического сырья, перешел на автономную систему перевозки грузов. Расширить логистические возможности компании позволило строительство нового погрузочного ж/д пункта и закупка собственного автомобильного транспорта.

Компания «Симпреал» расширяет логистические возможности

ПАО «Симпреал» развивает программу корпоративного сервиса по автомобильной и железнодорожной доставке продукции. Организацией грузовых перевозок занимается дочернее предприятие – «Симпреал Логистика». Готовыми логистическими решениями компании сегодня пользуются более 90% заказчиков. Комплекс услуг включает в себя перевозку выбранным видом транспорта: ж/д или авто, а также гарантию сроков доставки.

В 2023 году ключевыми векторами развития логистического направления для компании стал полный переход на корпоративный автотранспорт и развитие сети отгрузочных пунктов.

Предпосылками к развитию этого направления стал рост потребности производителя в перевозках и нехватка вагонного ресурса на тех маршрутах, которые обычно необходимы клиентам. В условиях санкций и тренда на импортозамещение объемы внутренних железнодорожных перевозок в России постоянно растут. По данным ОАО «РЖД», в период с января по июль 2023 их показатель превысил 720 млн тонн продукции.

«Cтроительство собственного нового погрузочного ж/д пункта (тупика) – важнейший шаг на пути к логистическому суверенитету. Он позволит нам оперативнее осуществлять погрузку, увеличить объемы отгрузок, в меньшей степени зависеть от внешних факторов. Мы сможем гарантировать нашим клиентам лучшую стоимость перевозки, которую можно спрогнозировать на срок до года, обеспечить ритмичность поставок, своевременную погрузку и доставку сырья», - отмечает руководство компании «Симпреал».

В рамках развития сети собственных логистических пунктов в 2023 году началось обустройство нового опорного терминала в городе Орске Оренбургской области. Уже к началу 2024 года проект должен будет обеспечить увеличение потенциала погрузки более чем на 30%.

Еще одним значимым событием 2023 года для компании стал переход на собственный автотранспорт. Сегодня все перевозки сырья осуществляются исключительно машинами «Симпреал Логистика». Благодаря этому производитель больше не зависит от поставщиков транспортных услуг и может гарантировать партнерам доставку сырья.

«Собственный автопарк дает нам возможность планировать новые логистические продукты без оглядки на возможный рост их себестоимости. Мы можем смело экспериментировать и тестировать комбинированные схемы перевозок «железная дорога – автотранспорт». Такой вариант уже успешно опробован и его без проблем можно использовать для доставки в радиусе до 1,5 тыс. км от нашего производства», - пояснило руководство компании «Симпреал».

Также в начале 2024 года «Симпреал Логистика» планирует завершить работу над новой ERP-системой и представить клиентам специальное программное обеспечение для контроля перевозок. Ранее компания внедрила внутренний компьютерный контроль погрузки и автоматизированное сопровождение грузов. Теперь функция удаленного отслеживания грузов будет доступна и партнерам производителя. Клиенты смогут в режиме реального времени определять местонахождение груза, что облегчит процессы принятия решений и планирования бизнес-процессов.