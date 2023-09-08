В Москве стартовал всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова

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Третий ежегодный турнир памяти Ю. М. Лужкова проходит на кортах теннисной школы "Белокаменная" и продлится до 9 сентября 2023 года. В последний день турнира состоятся и финальные матчи за призовые места, и церемония награждения победителей.В турнире принимают участие более ста юных спортсменов, юношей и девушек до 13 лет из 14 городов - от Москвы и Санкт-Петербурга до Владикавказа, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска. В зависимости от результатов турнира все участники смогут получить квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердить свои спортивные разряды.В обращении к участникам и гостям турнира Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина сообщила, что "Фонд с радостью ежегодно поддерживает Всероссийский теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Лужкова... Всех собравшихся на всероссийском теннисном турнире объединяет любовь к этому замечательному виду спорта, а также понимание необходимости развивать и поддерживать стремления юных спортсменов ради нашего общего будущего".Фонд Юрия Лужкова предоставил всем спортсменам турнира футболки и памятные подарки, а также обеспечил призовые денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки для будущих победителей."Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова" проводится уже третий год, отдавая дань Юрию Михайловичу Лужкову - полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством", возглавлявшему Правительство Москвы на протяжении 20 лет, - и его многолетнему огромному вкладу в развитие спорта в Москве и России, в том числе многолетней поддержке российского тенниса.Детская теннисная школа "Белокаменная", на кортах которой проходит турнир в этом году, также была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря поддержке Юрия Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при его активном личном участии.Фонд Юрия Лужкова также реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.Федерация тенниса России выразила благодарность Фонду Юрия Михайловича Лужкова и лично Елене Николаевне Батуриной за поддержку доброй традиции проведения теннисных соревнований в столице.На фотографии: Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова