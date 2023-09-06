Ремонт в школе Новоорска выполнен с помощью «Симпреал»

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Глава администрации Новоорского района Елена Семенова рассказала, что в Новоорском районе реализуется программа «Развитие образования в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области». А ремонт пищеблока школы №2 п. Новоорск был запланирован в рамках подпрограммы «Безопасность образовательного учреждения Новоорского района Оренбургской области». И часть работ была оплачена спонсором – компанией «Симпреал».Ремонт пищеблока был выполнен максимально быстро – за две недели. Подрядчика для выполнения работ нашла компания «Симпреал», которая также профинансировала замену системы отопления в пищеблоке школы, в которой обучаются более 900 детей.Компания «Симпреал» имеет крепкие партнерские отношения как с администрацией Оренбургской области, так и с руководством Новоорского района, всегда активно помогает дошкольным и образовательным учреждениям, участвует в местной общественной жизни.