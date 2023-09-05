Потенциал Республики Башкортостан был представлен на мероприятиях в Санкт-Петербурге

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Целью проведения культурно-тематических мероприятий стали презентация экономического, инвестиционного, туристического, культурного потенциалов региона, а также укрепление гуманитарных связей между Санкт-Петербургом и Республикой Башкортостан. Так, в рамках первого дня мероприятия состоялись В2В переговоры, участие в которых приняли порядка 40 предприятий Республики Башкортостан и около 100 предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.В течение трех дней все желающие смогли познакомиться с традиционными ремеслами региона, а также поучаствовать в гастрономическом фестивале «Гусь и мед», на который было привезено 3,5 тонны меда и 2,5 тыс. литров кумыса. Вся эта продукция была распродана за три дня работы гастрофестиваля.Часть культурных событий прошла на территории Дворцовой площади, при этом были задействованы и другие площадки. В частности, на территории Российского государственного музея Арктики и Антарктики была открыта экспозиция Музея полярников им. В.И. Альбанова «Моряки Башкортостана на службе Отечеству!» На выставке были представлены предметы, связанные с жизнью и деятельностью уроженца Башкортостана Сергея Александровича Яновича – создателя одной из первых полуподводных лодок. Дополнительно выставка включила в себя экспонаты, посвященные истории Морского собрания республики, в том числе макеты подводных лодок.В течение всех трех дней действовал башкирский этнодвор «Страна кочевников – край легенд». Посетители культурного пространства смогли побывать в настоящей башкирской юрте, познакомиться с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства, принять участие в мастер-классах по войлоковалянию, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению башкирских украшений, чеканке, игре на национальных инструментах, изготовлению курая и кубыза, а также увидеть лучшие работы победителей Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға».Отдельного внимания присутствовавших удостоилась экспозиция «В Сердце Евразии. Башкиры», «История башкирской лошади», на которой гости могли узнать секреты искусства тамбурной вышивки, узорного ткачества, ковроткачества, резьбы по дереву, а также изготовления музыкальных инструментов.В рамках всей культурной программы организаторами были предусмотрены детские территории, что позволило жителям и гостям Санкт-Петербурга посетить мероприятие всей семьей. При этом самые юные зрители получили возможность поиграть в национальные игры, стать участниками интерактивной игровой программы «Ҡурсаҡ байрам”, посмотреть самые яркие спектакли Башкирского государственного театра кукол «Гуси – лебеди», «Муха – цокотуха», и «Каменный гость».В свою очередь, 26 августа с 12 до 22 часов на Дворцовой площади состоялся фееричный праздничный концерт мастеров искусств республики «Башкортостан собирает друзей», на котором выступили Национальный симфонический оркестр, Национальный оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый и духовой оркестры Башгосфилармонии им. Х.Ахметова, этно-проекты «Йатаган», «Хазина» и «Зайнетдин», Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова, а также Назгуль Отузова, Дина Хусаенова, Алим Каюмов, Гульшат Гирфанова, Идель Аралбаев, Диляра Идрисова, Зилия Бахтиева и Марат Татурас. Специальными гостями концерта стали заслуженные артисты России, народные артисты Башкортостана Аскар и Ильдар Абдразаковы и народный артист России и Башкортостана Николай Басков.В Государственной академической капелле состоялась презентация башкирских фильмов. Так, в течение трех дней жители и гости Северной столицы знакомились с анимационными проектами режиссеров Рима Шарафутдинова, Айгуль Байрамгуловой и Елены Юшковой «Алдар и серый волк», «Как появились Уральские горы», «Ни пуха ни пера», «Глупый волк», «Приключения Урала и Шульгена», «Мой аул Акчура», «Охотник Юлдыбай»; полнометражными фильмами Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» и «Отряд Таганок», созданным по мотивам повести Мустая Карима, а также кинолентой Булата Юсупова «Дневник поэта».По прошествии Дней Республики Башкортостан гости культурных мероприятий поделились своими впечатлениями в социальных сетях:«Башкиры, республика, приезжайте еще! На три дня вы привезли атмосферу всей Республики Башкортостан! Теперь мы хотим поехать к вам!»Последнее сообщение сегодня утром от жителей культурной столицы: «Башкортостан организовал прекрасный праздник! А самое главное, ни одного мусора и ни пакетика не оставили! Все за собой убрали! Молодцы башкортостанцы! Приезжайте еще!»«Зур вам РАХМАТ за самый душевный праздник этого лета – за ярмарку меда и кумыса, за прекрасный концерт Абдразаковых, за этнодвор, запомнился 3-метровый кыстыбый!»«Смотрели их ремесла – надо учиться, как нужно хранить свою историю и культуру!»