Агентство Eshopmedia изучит опыт взаимодействия с ритейл медиа

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Ритейл медиа как динамично развивающийся новый канал цифровой рекламы после платного поиска и социальной рекламы по мировому объему стал уже третьим. Рекламодатели коммуницируют с аудиторией в ритейл медиа, решая маркетинговые задачи на площадках онлайн-ритейлеров и маркетплейсов с использованием инвентаря и/или 1st party данных.Для участия в проекте Eshopmedia приглашает рекламные агентства, бренды, работающие по модели 1P и 3Р, и селлеров, которые могут поделиться своим опытом использования канала ритейл медиа и ответить на вопросы анкеты. Для исследования организаторы попросят респондентов рассказать об опыте работы с ритейл медиа, востребованности различных рекламных форматов, выразить мнение об инвентаре, который применяется на ecommerce-площадках, подходах к оценке эффективности этого канала. Для ответов на вопросы понадобится примерно 12 минут.Чтобы стать участником исследования, необходимо по электронной почте или в телеграме обратиться к лидеру проекта, коммерческому директору компании Eshopmedia Ларисе Юстус. Доступ к анкете респондентам будет предоставлен после короткой валидации на предмет соответствия требованиям опроса.Важно, что анкетирование проводится анонимно – это позволит участникам отвечать на вопросы максимально открыто. Но те, кто захочет оставить организаторам свои контакты, смогут узнать результаты исследования до их официального объявления.Ритейл медиа агентство Eshopmedia выступает организатором проекта. Также в рабочую группу мероприятия включены представители ассоциации, Ozon, Яндекс.Маркета и СберМаркета.Прием анкет от респондентов будет вестись включительно по 7 сентября 2023 года. В срок до 30 сентября будут проведены анализ полученных данных и формирование инсайтов. На октябрь 2023 года намечена презентация итогов проекта. Результаты также будут опубликованы в ведущих деловых средствах массовой информации и представлены на конференциях, посвященных digital-рекламе.