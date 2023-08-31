Модернизированный модульный вертолет Ка-226Т можно конвертировать в аэродромных условиях для других целей

просмотров: 72

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т демонстрируется на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России». Адаптированная для полетов в горах и над поверхностью воды машина имеет соосную схему, которая обеспечивает ей высокую маневренность и компактность. Вертолет справляется с боковым ветром и обладает высокой скороподъемностью, а также способностью садиться на небольшие площадки, включая морские суда. Но главное преимущество Ка-226Т – модульная схема конструкции.Прямо на аэродроме за полчаса можно сменить один модуль машины на другой и трансформировать вертолет в грузовой, пассажирский, поисково-спасательный или санитарный вариант. При необходимости Ка-226Т может быть оснащен кислородным оборудованием, системой аварийного приводнения и другим оборудованием.После модернизации высота применения вертолета увеличилась почти на километр – до 6500 метров над уровнем моря. Облегченные материалы использованы в фюзеляже машины, установлена топливная система – она отличается устойчивостью к аварийным ситуациям, благодаря чему повышен уровень безопасности для пилотов и пассажиров повышается. Улучшает управляемость воздушного судна и одновременно снижает нагрузку на экипаж новый комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, которым оснащен вертолет. Еще одно новшество – увеличение объема топливных баков, за счет чего выросла дальность полета машины.Как реализуется совершенствование машины, рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам вертолетной техники Антон Королёв. Он отметил, что идет выпуск конструкторской документации для новой импортозамещенной модификации Ка-226Т, причем проектирование выполняется в цифровом формате. Тем самым обеспечивается повышенная точность в расчетах, и воздушное судно будет быстрее запущено в серийное производство. Антон Королев сказал, что меняются технические системы вертолета, а его внешний облик остается неизменным.Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России» сейчас начал статические испытания узлов и агрегатов машины. Для адаптации и испытаний на вертолете в третьем квартале 2023 года будут установлены новые двигатели ВК-650В отечественной разработки и производства.