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Холдинг «Вертолеты России» получит сертификат на модернизированный вертолет Ка-32А11М

Общество
Холдинг «Вертолеты России» получит сертификат на модернизированный вертолет Ка-32А11М


На экспозиции холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в авиационном кластере аэродрома «Кубинка» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023» состоялась презентация новой модификации пожарного вертолета Ка-32А11М. Заместитель генерального директора по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Антон Королёв сообщил, что до конца года планируется получить сертификат типа на модернизированное воздушное судно.

Представитель холдинга рассказал, что в настоящее время проводится тестирование бортового оборудования вертолета на устойчивость в работе при воздействии электромагнитных полей высокой интенсивности, а также осуществляются стендовые испытания агрегатов и узлов машины. При этом комплекс сертификационных испытательных полетов вертолета Ка-32А11М уже завершен.

Модифицированный пожарный вертолет Ка-32А11М – первое в мире воздушное судно, способное тушить пожары при отрицательных температурах благодаря новейшей отечественной системе пожаротушения СП-32. Электрический подогрев позволяет выполнять сброс воды и обеспечивает работу водяной пушки при температуре до минус 20 °С. За 60 секунд бак системы заполняется 4 тоннами воды, дополнительно туда могут быть добавлены 400 литров пеноагента. В машине действует запатентованная система створок с цифровым управлением. Она контролирует интенсивность и время сброса воды, открывая поочередно отсеки и регулируя углы открытия.

Пожарный вертолет Ка-32А11М – это новейшая версия вертолета Ка-32A11BC, одного из лучших противопожарных вертолетов, что признано многими международными экспертами. Он первый из российских вертолетов прошел международную сертификацию. Более 180 машин этого типа эксплуатируется в 20 странах мира. Ка-32A11BC ценят за способность работать в условиях сильной задымленности. Вертолет может тушить возгорания на последних этажах высотных зданий и объектах нефтегазовой промышленности.

Вертолет может перевозить грузы, выполнять санитарно-эвакуационные и поисково-спасательные задачи. Также Ка-32A11BC используют для проведения высокоточных строительно-монтажных работ, так как у вертолета отсутствует рулевой винт, он обладает отличной маневренностью, высокой точностью висения и большой грузоподъемностью. Благодаря соосной схеме вертолет может работать в условиях больших городов, труднодоступной лесистой и горной местности, приземляться на площадки буровых платформ, палубы судов, неподготовленные точки.