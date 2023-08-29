В Хабаровске начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур»
Открытие Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур» платформы Росмолодёжь.События состоялось 16 августа на набережной Хабаровска. На форум из 88 российских регионов приехали 550 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
К участникам форума обратился первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин: «Под руководством губернатора Михаила Владимировича Дегтярёва мы делаем все, чтобы наш край был местом притяжения для молодежи, регионом, где есть все условия для того, чтобы жить, работать и создавать семьи. Поэтому мы хотим, чтобы «Амур» стал не только стартовой площадкой для вашего успеха, но и помог каждому увидеть перспективы для роста и развития здесь, в Хабаровском крае. Надеюсь, что все, кто впервые здесь, влюбятся в наш край, и вернувшись домой, расскажут всем о возможностях, которые есть у нас. А молодёжь нашего края встретит на форуме новых друзей и обретет знания, которые принесут пользу региону».
Форум «Амур» пройдет с 16 по 22 августа по трем образовательным трекам. Для молодых специалистов помогающих профессий будет работать трек «Добро пожаловать домой». Он направлен на разработку рекомендаций по адаптации вернувшихся с территории проведения СВО граждан. К активному развитию моногородов будут причастны участники трека «Развитие малых городов», они организуют общественную публичную экспертизу мастер-планов развития городов ДФО. Участниками трека «Если быть, то быть первым» станут самые юные форумчане. Одна из его задач – разработка информационно-просветительских проектов для молодёжи в сфере патриотического воспитания, формирование новых идей и совместных системных проектов.
Масштабным мероприятием форума станет игра «Город-на-Амуре», чтобы каждый из участников ощутил себя частью экосистемы.