В Хабаровске начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур»

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Открытие Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур» платформы Росмолодёжь.События состоялось 16 августа на набережной Хабаровска. На форум из 88 российских регионов приехали 550 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.К участникам форума обратился первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин: «Под руководством губернатора Михаила Владимировича Дегтярёва мы делаем все, чтобы наш край был местом притяжения для молодежи, регионом, где есть все условия для того, чтобы жить, работать и создавать семьи. Поэтому мы хотим, чтобы «Амур» стал не только стартовой площадкой для вашего успеха, но и помог каждому увидеть перспективы для роста и развития здесь, в Хабаровском крае. Надеюсь, что все, кто впервые здесь, влюбятся в наш край, и вернувшись домой, расскажут всем о возможностях, которые есть у нас. А молодёжь нашего края встретит на форуме новых друзей и обретет знания, которые принесут пользу региону».Форум «Амур» пройдет с 16 по 22 августа по трем образовательным трекам. Для молодых специалистов помогающих профессий будет работать трек «Добро пожаловать домой». Он направлен на разработку рекомендаций по адаптации вернувшихся с территории проведения СВО граждан. К активному развитию моногородов будут причастны участники трека «Развитие малых городов», они организуют общественную публичную экспертизу мастер-планов развития городов ДФО. Участниками трека «Если быть, то быть первым» станут самые юные форумчане. Одна из его задач – разработка информационно-просветительских проектов для молодёжи в сфере патриотического воспитания, формирование новых идей и совместных системных проектов.Масштабным мероприятием форума станет игра «Город-на-Амуре», чтобы каждый из участников ощутил себя частью экосистемы.