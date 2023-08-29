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Фонд Юрия Лужкова наградит молодых теннисистов Москвы

Общество

Москва 4–10 сентября в очередной раз будет принимать участников ежегодного «Всероссийского теннисного турнира памяти Ю. М. Лужкова», организованного Фондом Юрия Лужкова и Федерацией тенниса Москвы. Среди спортивных проектов Юрия Михайловича, воплощённых в непростом для страны 1994 году исключительно благодаря его личной энергии и энтузиазму, была и детская теннисная школа «Белокаменная», корты которой в этом году станут ареной турнира.
Фонд Юрия Лужкова наградит молодых теннисистов Москвы

Поддержку соревнованиями окажет Департамент спорта г. Москвы. Участникам турнира будут начисляться квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира. Спортсмены также смогут подтвердить имеющиеся спортивные разряды. Заявки на участие во «Всероссийском теннисном турнире памяти Ю. М. Лужкова», уже приняты от свыше ста юных спортсменов, юношей и девушек до 13 лет.

Победители турнира получат призовые денежные сертификаты, на которые ребята смогут приобрести теннисную экипировку. Фондом Юрия Лужкова всем юным теннисистам, которые примут участие в данном соревновании, будут вручены футболки с эмблемой турнира и памятные подарки.

Ставший уже традиционным, третий по счёту «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» является данью уважения памяти, возглавлявшего Правительство Москвы на протяжении 20 лет полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Михайловича Лужкова.