Фонд Юрия Лужкова наградит молодых теннисистов Москвы

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Поддержку соревнованиями окажет Департамент спорта г. Москвы. Участникам турнира будут начисляться квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира. Спортсмены также смогут подтвердить имеющиеся спортивные разряды. Заявки на участие во «Всероссийском теннисном турнире памяти Ю. М. Лужкова», уже приняты от свыше ста юных спортсменов, юношей и девушек до 13 лет.Победители турнира получат призовые денежные сертификаты, на которые ребята смогут приобрести теннисную экипировку. Фондом Юрия Лужкова всем юным теннисистам, которые примут участие в данном соревновании, будут вручены футболки с эмблемой турнира и памятные подарки.Ставший уже традиционным, третий по счёту «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» является данью уважения памяти, возглавлявшего Правительство Москвы на протяжении 20 лет полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Михайловича Лужкова.