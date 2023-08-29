Женское дело: девушка-оператор бульдозера вошла в топ молодых профессионалов

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В профессиональных конкурсах обычно соревнуются в несколько этапов. Сначала идет теоретическая часть, в которую включены вопросы обслуживания техники, её характеристики, особенности работы на конкретных моделях и многое другое. Инга прошла большой путь, начав свою карьеру и обучение на стареньком бульдозере, который помнит еще эпоху освоения целины, и добравшись в итоге до современных, мощных моделей карьерной техники. «Теоретический блок включал в себя следующие модули: техническое обслуживание бульдозера, обслуживание гидравлики и решение билетов. Практика включала модуль по рытью котлована, кубиков и заезда на трал, помещение шин», — рассказала Инга пресс-службе комбината АО «Оренбургские минералы». По её словам, практический этап, проводившийся на базе Емельяновского техникума в Красноярске, показал сильную школу подготовки на базе родного комбината. Да, учиться управлять тяжелой техникой девушка начала на карьере огромного ГОКа АО «Оренбургские минералы». Кстати, девушка отдельно подчеркнула высокий уровень развития парка техники предприятия — она успела привыкнуть к мощным моделям, в то время как на конкурсе им дали в распоряжение машины с довольно слабой силовой установкой.Примечательно, что среди конкурсантов Инга была единственной девушкой. Впрочем, её наставники не сомневались— предрассудки о «мужской» и «женской» профессиях испарятся как дым, как только их воспитанница покажет себя в деле. Так и оказалось! Сегодня они уже лелеют мечты о её приходе на производство. «У нас на комбинате на бульдозерах и на Белазах девушки не работают, да и никогда такого не было, чтобы они учились бульдозером управлять», — отметил Дмитрий Герасимов, бульдозерист с большим стажем. По его словам, многие не верили в Ингу, но так было только до первого занятия в её компании.В 2023 году девушка заканчивает техникум и планирует остаться в Ясном, но в какой сфере работать пока не решила. По словам её наставников, она уже на 70% готова как машинист бульдозера и вполне может влиться в коллектив комбината, оперируя техникой в карьере Киембаевского месторождения хризотилового абсеста. АО «Оренбурсгкие минералы» добывает минерал, из которого производят более 300 видов промышленных изделий, в том числе шифер, фасадные плиты, сайдинг, трубы, термоизоляционные элементы и многое другое. Хризотиловое волокно обладает широким набором полезных свойств, в том числе не горит при любых температурах, не плавится и не выделяет вредные пары при нагреве. Строительные материалы на его основе являются одними из наиболее распространенных в массовом строительстве, их выбирают для реализации программ капитального ремонта и строительстве социальной инфраструктуры.