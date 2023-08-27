27 августа 2023 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Российские новостройки подорожают на 8–10%

Общество
Жилье на рынке первичной недвижимости в РФ подорожает на 8–10% к концу года, заявили эксперты. По их мнению, рост цен спровоцирует увеличившийся спрос на льготную ипотеку. В свою очередь к увеличению спроса приведет очередное повышение ключевой ставки Центробанка, которое может произойти на одном из следующих заседаний совета директоров ЦБ.



Вывод: потенциальным покупателям не помешает поторопиться с решением. Тем более что возможность приобрести квартиру на привлекательных условиях сейчас действительно есть.

Так, в Москве и ближнем Подмосковье можно оформить IT-ипотеку по сниженной ставке от 4,1%. Условия действуют при покупке квартиры стоимостью от 6 млн рублей в новых жилых комплексах «Светлый мир «Станция «Л»...» и «Светлый мир «БиоПолис...».

Жилой комплекс комфорт-класса «Светлый мир «Станция «Л»...» возводится в ЮВАО (район Люблино). В 20 минутах ходьбы от станции метро «Братиславская» запроектировано строительство пяти многоэтажных жилых домов с красочными фасадами, рассчитанных на 3,9 тыс. квартир. В благоустроенных дворах без машин организуют воркаут-зоны, установят детские игровые комплексы, проложат тротуары и велодорожки.

Малоэтажный ЖК «Светлый мир «БиоПолис...» расположится в поселке Горки Ленинские на расстоянии 40 км от центра Москвы. Здесь в окружении хвойных и лиственных лесов построят 27 четырехэтажных корпусов на 5,4 тыс. квартир. Во всех домах установят бесшумные скоростные лифты. Наряду с благоустройством территории в квартале создадут собственную социальную инфраструктуру: здесь появятся школа, детсад и соседский центр.