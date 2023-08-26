Роман Остапа Стужева «Золотые пилигримы» посвящен ограблению алмазной биржи в Антверпене

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Погрузиться в историю самого дерзкого ограбления в XXI веке поможет читателю детективный роман Остапа Стужева «Золотые пилигримы». В 2003 году налетчики вынесли из алмазной биржи в Антверпене бриллианты на сумму более 100 млн евро. Как сообщил автор, книга уже отправлена в печать и выйдет в свет в начале сентября.Реальные события – основа сюжета «Золотых пилигримов». Писатель использовал не только эксклюзивную фактуру, но и консультации Александра Коржакова – генерал-лейтенанта, руководителя службы безопасности первого президента России. В сложные дни истории страны этот человек сыграл важную роль, которую нельзя недооценивать.Остап Стужев благодарен Александру Васильевичу Коржакову за помощь в создании романа. Писателю удалось уговорить его посмотреть рукопись благодаря протекции бывших подчиненных генерала, друзей автора, и личному с ним знакомству. Он рассказал, что советы и поправки Александра Коржакова помогли ему более правдиво прописать присущие некоторым персонажам мотивационные триггеры, точнее выстроить логические цепочки их взаимодействия.Проиллюстрировал «Золотых пилигримов» член Союза художников России Юрий Иватько.Будущим читателям романа «Золотые пилигримы» автор предоставил возможность познакомиться с главными героями заранее. Некоторое время назад Остап Стужев начал серию публикаций рассказов об их жизни. Уже вышли «Зима на Заводе» и «Два каравана». Подчеркивается, что это обособленные художественные произведения, к основной сюжетной линии романа истории героев не имеют прямого отношения, но читатель может полюбить их или возненавидеть.Известность к писателю Остапу Стужеву пришла после выхода приключенческого шпионского бестселлера «Правила Мёрджа», повествующего о тайнах утраченных шедевров музея Прадо и тонкостях бизнес-поглощений.