В Петропавловске-Камчатском завершился форум «Экосистема. Заповедный край»

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Церемония закрытия Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», входящего в линейку платформы Росмолодёжь.События, состоялась в Петропавловске-Камчатском 6 августа. В течение семи дней на форуме состоялись более 300 эколого-просветительских мероприятий – организаторы подготовили масштабную образовательную программу. Из 89 регионов России на Камчатку приехали 450 участников – молодые ученые и экоактивисты. Также в мероприятии приняли участие 90 экспертов, 243 гостя и 112 волонтёров.Работа форума была организована в рамках 23 тематических клубов, посвященных наиболее важным вопросам экологической повестки. Участники вместе с экспертами и наставниками разработали направленные на сохранение уникальной природы России практические решения, подготовили «Молодёжный обзор: анализ проблем экологического состояния».Кроме того, ребята боролись за возможность получить от Росмолодежи финансовую поддержку на реализацию проектов, разработанных до форума. В итоге, пройдя строгий отбор, 9 экологических проектов получили гранты в общей сложности на 4 млн рублей. Лучшими инициативами среди них стали исследовательские проекты, просветительские квизы, мастерская переработки, экспедиции по Кавказу.Приветствовал участников на закрытии форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов: «В последние семь дней Камчатка была столицей экологии, столицей молодёжи, столицей, где разрабатывались яркие и амбициозные идеи, где собирались интересные эксперты. Здесь начали свой путь смелые проекты, которые изменят Камчатку, страну и весь мир к лучшему. Наш Форум станет круглогодичным. Буквально через месяц мы проведём федеральные экологические мероприятия, посвящённые сохранению редких хищных птиц – день Соколов. Он пройдёт впервые в нашей стране. Мы продолжим работу над тем, чтобы такие проекты проходили у нас круглый год, чтобы яркая и талантливая молодёжь решила связать свою жизнь с Камчаткой».К участникам форума также обратился эксперт ряда образовательных мероприятий форума, сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема», председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», заместитель PR-директора публично-правовой компании «РЭО» по экологическому добровольчеству Андрей Руднев: «Благодаря вашей работе на форуме у нас остаётся наследие наших идей, проектов и новых знакомств. И самое главное, чтобы все наши идеи воплотились жизнь, а знакомства стали ещё крепче. Пусть свет ярких сердец экологических лидеров распространится по всей стране, а мы вам в этом поможем».