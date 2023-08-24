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Бренд «Махеевъ» широко отметил 25-летие своей деятельности

Общество
Бренд «Махеевъ» широко отметил 25-летие своей деятельности


Бренд «Махеевъ» отметил 25-летие со дня основания. АО «Эссен Продакшн АГ», один из крупнейших пищевых производителей в Татарстане и Поволжье, организовало в Елабуге грандиозный городской праздник 19 августа 2023 года. Целый день в городе проходили праздничные мероприятия, конкурсы, соревнования, развлечения для детей. Участниками событий были не только работники предприятия, но и все горожане, гости из других городов Татарстана, специально приглашенные на празднование руководители ведомств и компаний-партнеров.

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил АО «Эссен Продакшн АГ» благодарностью за заслуги в развитии пищевой промышленности республики и за большой вклад в обеспечение высокой культуры обслуживания населения. В адрес компании было также передано благодарственное письмо Председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, в котором отмечены добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие республики АО «Эссен Продакшн АГ».

Совместно с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым основатели компании Леонид Барышев и Вадим Махеев поздравили будущих елабужских первоклассников, подарив им в рамках акции «Помоги собраться в школу» портфели со всем необходимым.

АО «Эссен Продакшн АГ» не оставило без внимания своих работников – сотрудники компании, занятые на производстве, получили 25-процентное повышение заработной платы в честь 25-летнего юбилея компании, а особо отличившиеся были награждены благодарственными грамотами.

Вечером на Центральном стадионе прошел большой праздничный концерт, который посетили свыше 80 тысяч человек. Сначала гостей развлекали лучшие музыкальные коллективы из разных городов Татарстана, а затем выступили хедлайнеры мероприятия – ведущие российские исполнители Полина Гагарина и Баста. В честь 25-летия бренда «Махеевъ» каждый из них дал часовой концерт. Праздник завершился великолепным салютом.