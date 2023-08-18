Одной из ведущих на телеканале «Пятница» стала актриса Анастасия Барашкова

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Актриса Анастасия Барашкова присоединилась к созвездию ведущих телеканала «Пятница», одного из наиболее популярных телеканалов в русскоязычном пространстве. Сегодня она ведет в новостном блоке «ПЯТНИЦА NEWS» рубрику «Фитнес для чайников». Анастасия обладает идеальной фигурой, поэтому неудивительно, что зрителям о секретах стройности рассказывает именно она, знакомя, например, с восстанавливающим комплексом легендарной Мадонны или о тренировках Дженифер Лопес.Фильмография 33-летней Анастасии Барашковой насчитывает работы почти в десятке лент, но зрителям она больше всего запомнилась в сериалах «Счастливы вместе» и «Обручальное кольцо». В активе Анастасии – работа моделью известнейшего модельного агентства Modus Vivendi. Также в 2012 году после успешно пройденного кастинга девушка была назначена ведущей рубрики «Светская жизнь» на международном канале Fashion TV Russia.У Анастасии Барашковой прекрасная речь – она не только максимально доступным способом показывает каждое упражнение, но и объясняет его очень понятно. Это результат отличного образования девушки – в столичном лицее №1536 при МГУ она освоила специальность «юрист», далее окончила Высшую национальную школу телевидения и радио и Университет театрального искусства (актерский факультет).Еще одно направление деятельности актрисы Анастасии Барашковой – меценатство. Вместе со своим супругом она оказывает поддержку творческому альянсу МузАртМедиа.