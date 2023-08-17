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В Орловской области подвели итоги программы обучения для юных наездников

Общество
На базе ОРОО СОЦ «Бони-клуб» в Орловской области был разработан и реализован проект «Подкованные». На разработку модульной программы по конному спорту из бюджета региона компании были выделены средства в виде субсидии. Руководством клуба перед командой сотрудников была поставлена цель – сделать спорт для сложной категории благополучателей – подростков – интересным и доступным.
В Орловской области подвели итоги программы обучения для юных наездников

В итоге участниками проекта стали 25 ребят. Они прошли обучение первым навыкам наездников на 50 теоретических занятиях и 250 практических. По окончании программы каждому из них было вручено уникальное пособие «Дневник конника». Также для подростков и гостей клуба 12 апреля 2023 года были организованы соревнования, где участники проекта смогли продемонстрировать свое мастерство.

О планах компании продолжить проект, разработав следующую ступень обучения, рассказал директор ОРОО СОЦ «Бони-клуб». Он назвал программу отличным опытом для команды и отметил, что ребята, участвующие в проекте, в итоговом мероприятии показали более высокую собранность и структурированность в выполнении элементарных упражнений и оценке «боевого поля».