В Орловской области подвели итоги программы обучения для юных наездников

просмотров: 49

В итоге участниками проекта стали 25 ребят. Они прошли обучение первым навыкам наездников на 50 теоретических занятиях и 250 практических. По окончании программы каждому из них было вручено уникальное пособие «Дневник конника». Также для подростков и гостей клуба 12 апреля 2023 года были организованы соревнования, где участники проекта смогли продемонстрировать свое мастерство.О планах компании продолжить проект, разработав следующую ступень обучения, рассказал директор ОРОО СОЦ «Бони-клуб». Он назвал программу отличным опытом для команды и отметил, что ребята, участвующие в проекте, в итоговом мероприятии показали более высокую собранность и структурированность в выполнении элементарных упражнений и оценке «боевого поля».