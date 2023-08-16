В Москве аномально подскочил спрос на новостройки

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Рекордный спрос и повышение курса валют уже в ближайшие месяцы могут привести к подорожанию первичного жилья. Так что потенциальным покупателям имеет смысл поторопиться с решением, тем более что прямо сейчас в некоторых проектах девелоперы предлагают существенные скидки.Так, специальные цены действуют на ряд квартир в ЖК «Светлый мир «Станция «Л»...».«Светлый мир «Станция «Л»...» – жилой комплекс комфорт-класса в районе Люблино на юго-востоке Москвы. В состав квартала входят 5 многоэтажных жилых домов с яркими фасадами, рассчитанных на 3,9 тыс. квартир.На закрытой и безопасной территории комплекса появятся детские игровые комплексы, спортплощадки и соседский досуговый центр. Коммерческие помещения на первых этажах будут отданы под магазины и бытовые сервисы.Жилой комплекс возводится в локации с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся школы, детсады, поликлиника, а также Люблинский парк для занятий спортом и долгих прогулок в тишине лесного массива.Разнообразие планировок позволяет найти оптимальный вариант для любого состава семьи. Это одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также студии и лоты евроформата с просторной кухней-гостиной. Все варианты предлагаются в чистовой отделке.