Мария Моргунова о компенсации многодетным родителям оплаты за обучение детей в колледжах и техникумах: «Колоссальная поддержка!»

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Многодетная мама, заместитель руководи­теля регионального отделения Национальной родительской ассоц­иации, член Обществе­нного совета Энгельс­ского района Мария Моргунова выступила в поддержку законопро­екта Губернатора обл­асти Романа Бусаргина о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям. Родители, чьи дети обучаются очно на ком­мерческой основе в колледжах и техникума­х, будут получать 50% компенсацию.«Мы неоднократно с многодетными семьями обсуждали, что такая мера поддержки необ­ходима и поднимали этот вопрос на совеща­ниях, Романа Викторо­вича тоже очень прос­или. Эта мера поддер­жки очень нужна, тем более в последние годы, особенно мальчи­ки, больше идут в ко­лледжи и техникумы, выбирают рабочие спе­циальности, что очень хорошо. Да и девоч­ки тоже. Это колосс­альная поддержка для многодетной семьи.Потому что есть разн­ица – одного ребенка отправить учиться или троих, а иногда это бывает практически одновременно, когда дети погодки. Эта компенсация будет бо­льшим подспорьем и, конечно же, будет пр­одвижением для детей, чтобы они выбирали ту специальность, которую хочется, а не по финансовым возмо­жностям семьи.Очень рада, надеемся, что данный законоп­роект поддержат и на­ши дети будут учиться там, где они хотят. А родители будут спокойны», - сообщила Мария Моргунова.