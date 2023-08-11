11 августа 2023 ПЯТНИЦА
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Осенью чаеторговцы проведут очередную онлайн-конференцию

Общество
На конец сентября запланирована III Всероссийская ежегодная осенняя онлайн-конференция. Действующие и будущие чаеторговцы смогут обменяться опытом и обсудить волнующие их вопросы. Главная цель события – развитие продаж каждого отдельного чайного магазина и всей отрасли в целом.

Осенью чаеторговцы проведут очередную онлайн-конференцию



Основной темой обсуждения на осенней конференции в 2023 году станет подготовка к новогоднему сезону. Как известно, в предновогодний период чайный магазин способен заработать до 70% всей прибыли за год. Участники мероприятия обсудят, как подготовиться к новогоднему сезону и нарастить продажи. В рамках конференции будет идти речь о трендах при формировании подарков, нюансах праздничного оформления магазинов и многом другом. Событие будет полезно и для уже работающих продавцов чая, и для тех, кто только изучает нишу чайной отрасли, рассматривая возможность открытия собственного чайного магазина.

В ходе первых двух онлайн-конференций чаеторговцы обсуждали проблемы ценообразования в современных реалиях, вопросы импорта, обучения персонала, развития продаж. По итогам этих мероприятий в Телеграм-канале появилось сообщество чаеторговцев, участники также договорились о проведении ежегодных конференций.