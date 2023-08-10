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Борис Эйфман: Творческий синтез способен рождать неповторимые произведения искусства

Общество
Борис Эйфман: Творческий синтез способен рождать неповторимые произведения искусства

У творческого синтеза – колоссальный потенциал создания неповторимых произведений искусства. Такое мнение высказал Борис Эйфман, который представил балет «Мой Иерусалим» в ходе III летнего фестиваля Школы Иннопрактики «Глобальные ценности». Генеральный спонсор – ПАО «Газпром».

Базовыми в данной постановке стали идеи гуманизма и общечеловеческие ценности, надежда на то, что придёт время, когда человечеству удастся преодолеть межконфессиональные противоречия и найти общее для каждого жителя планеты начало.

Кроме того, 28 и 29 июля воспитанниками Академии танца Бориса Эйфмана и выпускниками «Школы Иннопрактики» на сцене Александринского театра были продемонстрированы современные хореографические произведения, наполненные чутким восприятием вызовов, стоящих перед современным человеком. Так, зрители увидели постановки «О любви» Софьи Гайдуковой, «Shaka-daka-dam» Балажа Бараньяи, «Кожа» Виктории Арчая и целый ряд других хореографические произведений.