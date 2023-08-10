Петропавловск-Камчатский стал площадкой Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край»

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Выступая на церемонии открытия, губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил: «Наш полуостров уже второй раз принимает Всероссийский экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Мы уверены, что наша задача – сделать Камчатку регионом, где созданы все условия для реализации идей молодёжи, их поддержки по всем направлениям. Мы понимаем, что на полуострове нужно обновлять ту инфраструктуру, которая уже создана, и работать над новыми проектами. Необходимо серьёзнее вовлекать молодёжь в процессы управления и, конечно, дать им возможность влиять на то, что происходит в нашем крае».В рамках форума действуют 23 тематических клуба по пяти направлениям: «Развитие территорий», «Экологическая наука», «Экология и общество», «Природные компоненты», «Заповедное дело». Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) считает, что форум предоставляет участникам уникальную возможность для обмена опытом.На форуме пройдут семинары, пленарные сессии, участники разработают собственные проекты, с которыми смогут принять участие в грантовом конкурсе «Росмолодежи». Также в рамках «Экосистемы» пройдет первый слет юных натуралистов.По окончании форума участниками будет составлен обзор с анализом проблем экологического состояния России и предложениями по улучшению ситуации.