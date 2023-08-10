Как правильно адаптировать ребенка к школе

просмотров: 162

Ошибка 1Привести ребенка в неизвестностьРебенка ждет новый мир, новая реальность, а мама просто привела 1 сентября малыша с портфелем и пеналом? Ох, и непросто будет такому ученику разобраться во всем самостоятельно.Вокруг все новое, и ребенку нужна “навигация”, иначе он растеряется, это увеличит его стресс, и вместо того, чтобы учиться, психика ребенка будет искать ему выход. Обязательно расскажите, как будет устроен день, где добыть учебники и к кому обратиться с вопросами. Проговорите все “можно” и “нельзя”, связанные с новым пространством и коллективом в жизни ребенка. Обсудите роль учителя, разберите по полочкам его учебную нагрузку.Ошибка 2Собраться в школу без ребенкаПросто купить все самостоятельно и вручить ребенку его новые школьные вещи и принадлежности. Делайте все вместе. Так ребенок окажется сопричастным процессу и почувствует, что его предпочтения важны. Школа, новые дети, новые взрослые – все это очень эмоционально, а иногда очень тревожно для малыша. Через совместную подготовку к этому новому для нему опыту ребенок снимает стресс и учится формировать свою личную зону ответственности.Ошибка 3Игнорировать учителяНичего не рассказать учителю о ребенке и его индивидуальных особенностях, привычках, сильных и слабых сторонах. Грамотный педагог знает, как работать с разными детьми, сможет подстроиться и помочь стеснительному ребенку адаптироваться, а активному – сконцентрироваться, умнице-отличнице – проявить свою творческую часть, а креативному хулигану – зауважать учебник. Чем подробнее учитель знаком с профилем своего ученика, тем проще пройдет его адаптация в школе.Ошибка 4Не интересоваться жизнью в школеОтмахиваться или не уделять времени для бесед о школе, о том, как проходит день, кто его одноклассники, какие они, чем порадовал его день. Первый контакт на тему сложностей в школе очень важен для ребенка, и его отсутствие осложнит адаптацию.Ошибка 5Оставить без физкультурыУделять мало времени и внимания физическому развитию ребенка. Залог успешной школьной жизни ребенка – уверенное владение телом, поэтому плавание, скалолазание, игры на координацию и внимание, групповые виды спорта и единоборства – ваши лучшие помощники в успешной адаптации ребенка в школе.Ошибка 6«Забыть» о ребенке из-за семейных обстоятельствБыть невнимательным к внешним условиям в период адаптации ребенка к школе. К примеру, развод родителей, рождение нового малыша, приезд бабушки, переезд в другое место жительство – все эти и другие обстоятельства влияют на устойчивость малыша и требуют чуткого отношения родителей.Ошибка 7Не отвечать на «невидимые» запросы детейНе придавать значения психосоматическим признакам: ребенок стал более капризным, больше устает, перевозбуждается, становится особенно непослушен, ленится, приносит плохие отметки или плохо засыпает, не слезает с мамы? Все это означает, что психика ребенка не справляется с раздражителями, и это повод внимательно отнестись к его школьной жизни и потребностям.