Как правильно адаптировать ребенка к школе
Подготовка к школе – это не только покупка формы, портфеля и прочих принадлежностей. В первую очередь, это готовность родителей к тому, что ребенок столкнется с новым и незнакомым ему миром, будет формироваться как личность и меняться буквально на глазах. И еще – способность ребенка адаптироваться в незнакомой реальности. Чтобы избежать печальных последствий, директор школы «Макарун» Лола Шурыгина рассказала о семи основных ошибках, которые допускают родители, отводящие своих чад в первый класс.
Ошибка 1
Привести ребенка в неизвестность
Ребенка ждет новый мир, новая реальность, а мама просто привела 1 сентября малыша с портфелем и пеналом? Ох, и непросто будет такому ученику разобраться во всем самостоятельно.
Вокруг все новое, и ребенку нужна “навигация”, иначе он растеряется, это увеличит его стресс, и вместо того, чтобы учиться, психика ребенка будет искать ему выход. Обязательно расскажите, как будет устроен день, где добыть учебники и к кому обратиться с вопросами. Проговорите все “можно” и “нельзя”, связанные с новым пространством и коллективом в жизни ребенка. Обсудите роль учителя, разберите по полочкам его учебную нагрузку.
Ошибка 2
Собраться в школу без ребенка
Просто купить все самостоятельно и вручить ребенку его новые школьные вещи и принадлежности. Делайте все вместе. Так ребенок окажется сопричастным процессу и почувствует, что его предпочтения важны. Школа, новые дети, новые взрослые – все это очень эмоционально, а иногда очень тревожно для малыша. Через совместную подготовку к этому новому для нему опыту ребенок снимает стресс и учится формировать свою личную зону ответственности.
Ошибка 3
Игнорировать учителя
Ничего не рассказать учителю о ребенке и его индивидуальных особенностях, привычках, сильных и слабых сторонах. Грамотный педагог знает, как работать с разными детьми, сможет подстроиться и помочь стеснительному ребенку адаптироваться, а активному – сконцентрироваться, умнице-отличнице – проявить свою творческую часть, а креативному хулигану – зауважать учебник. Чем подробнее учитель знаком с профилем своего ученика, тем проще пройдет его адаптация в школе.
Ошибка 4
Не интересоваться жизнью в школе
Отмахиваться или не уделять времени для бесед о школе, о том, как проходит день, кто его одноклассники, какие они, чем порадовал его день. Первый контакт на тему сложностей в школе очень важен для ребенка, и его отсутствие осложнит адаптацию.
Ошибка 5
Оставить без физкультуры
Уделять мало времени и внимания физическому развитию ребенка. Залог успешной школьной жизни ребенка – уверенное владение телом, поэтому плавание, скалолазание, игры на координацию и внимание, групповые виды спорта и единоборства – ваши лучшие помощники в успешной адаптации ребенка в школе.
Ошибка 6
«Забыть» о ребенке из-за семейных обстоятельств
Быть невнимательным к внешним условиям в период адаптации ребенка к школе. К примеру, развод родителей, рождение нового малыша, приезд бабушки, переезд в другое место жительство – все эти и другие обстоятельства влияют на устойчивость малыша и требуют чуткого отношения родителей.
Ошибка 7
Не отвечать на «невидимые» запросы детей
Не придавать значения психосоматическим признакам: ребенок стал более капризным, больше устает, перевозбуждается, становится особенно непослушен, ленится, приносит плохие отметки или плохо засыпает, не слезает с мамы? Все это означает, что психика ребенка не справляется с раздражителями, и это повод внимательно отнестись к его школьной жизни и потребностям.
Ошибка 1
Привести ребенка в неизвестность
Ребенка ждет новый мир, новая реальность, а мама просто привела 1 сентября малыша с портфелем и пеналом? Ох, и непросто будет такому ученику разобраться во всем самостоятельно.
Вокруг все новое, и ребенку нужна “навигация”, иначе он растеряется, это увеличит его стресс, и вместо того, чтобы учиться, психика ребенка будет искать ему выход. Обязательно расскажите, как будет устроен день, где добыть учебники и к кому обратиться с вопросами. Проговорите все “можно” и “нельзя”, связанные с новым пространством и коллективом в жизни ребенка. Обсудите роль учителя, разберите по полочкам его учебную нагрузку.
Ошибка 2
Собраться в школу без ребенка
Просто купить все самостоятельно и вручить ребенку его новые школьные вещи и принадлежности. Делайте все вместе. Так ребенок окажется сопричастным процессу и почувствует, что его предпочтения важны. Школа, новые дети, новые взрослые – все это очень эмоционально, а иногда очень тревожно для малыша. Через совместную подготовку к этому новому для нему опыту ребенок снимает стресс и учится формировать свою личную зону ответственности.
Ошибка 3
Игнорировать учителя
Ничего не рассказать учителю о ребенке и его индивидуальных особенностях, привычках, сильных и слабых сторонах. Грамотный педагог знает, как работать с разными детьми, сможет подстроиться и помочь стеснительному ребенку адаптироваться, а активному – сконцентрироваться, умнице-отличнице – проявить свою творческую часть, а креативному хулигану – зауважать учебник. Чем подробнее учитель знаком с профилем своего ученика, тем проще пройдет его адаптация в школе.
Ошибка 4
Не интересоваться жизнью в школе
Отмахиваться или не уделять времени для бесед о школе, о том, как проходит день, кто его одноклассники, какие они, чем порадовал его день. Первый контакт на тему сложностей в школе очень важен для ребенка, и его отсутствие осложнит адаптацию.
Ошибка 5
Оставить без физкультуры
Уделять мало времени и внимания физическому развитию ребенка. Залог успешной школьной жизни ребенка – уверенное владение телом, поэтому плавание, скалолазание, игры на координацию и внимание, групповые виды спорта и единоборства – ваши лучшие помощники в успешной адаптации ребенка в школе.
Ошибка 6
«Забыть» о ребенке из-за семейных обстоятельств
Быть невнимательным к внешним условиям в период адаптации ребенка к школе. К примеру, развод родителей, рождение нового малыша, приезд бабушки, переезд в другое место жительство – все эти и другие обстоятельства влияют на устойчивость малыша и требуют чуткого отношения родителей.
Ошибка 7
Не отвечать на «невидимые» запросы детей
Не придавать значения психосоматическим признакам: ребенок стал более капризным, больше устает, перевозбуждается, становится особенно непослушен, ленится, приносит плохие отметки или плохо засыпает, не слезает с мамы? Все это означает, что психика ребенка не справляется с раздражителями, и это повод внимательно отнестись к его школьной жизни и потребностям.