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Женя Львовская приняла участие в фестивале СИГНОН Open Air Fest 2023

Общество

4–6 августа в подмосковной Рузе состоялось громкое событие этого лета – фестиваль СИГНОН OPEN AIR FEST 2023, созданный известными педагогами, музыкантами и музыкальными продюсерами.
Женя Львовская приняла участие в фестивале СИГНОН Open Air Fest 2023

Хедлайнерами фестиваля выступили: группа UMA2RMAN, ЛИНДА, Тося Чайкина, Андреграунд и другие исполнители.

В день открытия, в пятницу, 4 августа 2023 года, в 21:00 на Малой сцене состоялся сольный концерт в поддержку выхода дебютного альбома автора-исполнителя Жени Львовской.

Женя Львовская — это интеллигентная рефлексия, нежный протест и самоирония в гимне внутренней свободе. Правнучка поэта-песенника, сценариста и драматурга Михаила Григорьевича Львовского («Вагончик тронется – перрон останется», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Точка, точка, запятая»).

На старте карьеры выступала с кавер-программами на площадках Москвы. Сейчас Женя развивает собственный сольный музыкальный проект. В чём виноваты метеорологи, что наполняет океаны, и кто дружит ночью, можно будет узнать уже осенью 2023 года в дебютном альбоме автора-исполнителя Жени Львовской.

Помимо выступления Жени, гостей фестиваля порадовали три музыкальные площадки и более 20 концертов с участием звёздных исполнителей. А также более 25 мастер-классов от ТОП-спикеров шоу-бизнеса, развивающая творческая программа для всей семьи, природа и пляжный отдых на берегу Москвы-реки.

Звёздными спикерами образовательной программы фестиваля стали: Лина Арифулина (Фабрика Звёзд, СТС Зажигает Суперзвезду), Игорь Наумов (Серебряный Дождь), Валерия Ковальзон (Фабрика Звёзд), Нани Ева, Алина Ростоцкая, Лев Слепнер, Ольга Олейникова, Андрей Щукин и другие.