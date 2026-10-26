Литературный фестиваль объединит Саратов, Петровск и Вольск

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С 10 по 13 ноября Саратовская область вновь станет центром большого книжного праздника. Третий фестиваль «Книжные зори на Волге» соберёт писателей, художников, актёров, музыкантов и юных читателей, чтобы вместе открыть мир детской и подростковой литературы.Фестиваль призван популяризировать чтение среди детей и молодёжи, поддерживать книжные традиции в регионах России и помогать подрастающему поколению открывать важные ценности через литературу, историю и искусство.В этом году география фестиваля расширится: события пройдут не только в Саратове и Петровске, но и впервые — в Вольске.Главной площадкой станет Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина. К фестивалю присоединятся кинотеатр «Победа», Дворец культуры «Россия», Институт филологии и журналистики СГУ имени Н. Г. Чернышевского, Государственный музей К. А. Федина, Саратовский областной колледж искусств, Детско-юношеская модельная библиотека им. С. В. Михалкова в Петровске и Музыкально-эстетический лицей им. А. Г. Шнитке в Энгельсе.В Вольске гостей ждут Детская школа искусств, Центральная библиотека и Вольский драматический театр.- Программа фестиваля соединит литературу, историю, изобразительное искусство и музыку. Гостей ждут пресс-конференция, выставочные проекты, встречи с современными авторами детской и подростковой книги, мастер-классы художников-иллюстраторов, а также литературно-музыкальные программы с участием профессиональных артистов.Каждое событие фестиваля — возможность не просто узнать новое о книге, но и встретиться с её создателями, задать вопрос, услышать живую историю и вдохновиться чтением, - рассказала директор областной библиотеки для детей и юношества имени Пушкина Наталья Абрамова.