«Галактика64» отметила трёхлетие концертом юных талантов

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В Инженерном лицее, где с 2023 года работает региональный центр одарённых детей «Галактика64», собрались школьники, родители, педагоги и партнёры центра. Праздничную атмосферу создали сами дети: на сцене выступили ансамбль скрипачей «Мелодия», учащиеся детской школы искусств № 21 и музыкальной школы № 14, воспитанники Дворца творчества детей и молодёжи, а также театр казачьей и популярной песни «Россы» и родительский хор «Инженериум».«За три года выстроилась система работы с одарёнными детьми. Если в первый год мы примерялись и договаривались, а во второй год апробировали, то в третий год уже вовсю использовали сложившуюся систему работы», — отметила руководитель центра Элла Злобина.За три года «Галактика64», созданная по модели федерального центра «Сириус», стала одной из ключевых площадок региона для развития талантов. Более 9 тысяч школьников побывали на профильных сменах, ежегодно центр проводит свыше 40 мероприятий с участием более 17 тысяч детей. Среди достижений — победа команды робототехников «АТОМ» на мировом чемпионате TechnoXian World Cup 9.0 в Индии и первое место журнала «К звёздам» на международном форуме детских и юношеских СМИ «МедиаШкола».Директор Инженерного лицея Наталия Шереметьева подчеркнула: «Центр одарённых детей – это центр консолидации самого лучшего, что есть в регионе. Здесь собраны лучшие вузы, организации, предприятия Саратовской области. Здесь работают лучшие педагоги региона. И здесь собираются самые лучшие дети».