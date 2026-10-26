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Саратовские казаки приняли участие в работе Волжского войскового круга

Новости
Саратовские казаки приняли участие в работе Волжского войскового круга

 
В Самаре состоялся Большой войсковой круг Волжского войскового казачьего общества. В работе круга приняли участие атаманы и члены Окружного казачьего общества Саратовской области, а также начальник отдела по работе с общественными организациями, движениями и казачеством министерства внутренней региональной и муниципальной политики области Олег Ткачев.
 
С приветственными словами к участникам обратился представитель аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Василий Шаронов.
 
С основным докладом о проделанной работе в 2027 году выступил Войсковой атаман Константин Давитьян, отметивший, что в настоящее время Волжское войсковое казачье общество объединяет 12 субъектов Федерации, 120 первичных обществ с общей численностью 4112 казаков. В государственный реестр казачьих обществ РФ внесено 94 казачьих общества. Более 1700 казаков приняли добровольное решение участвовать в специальной военной операции, многие награждены государственными наградами, в том числе казаки из Саратовской области. В настоящее время в Волжском войске более 2200 казаков студентов и 8000 кадет, которые обучаются по казачьему профилю. Также обществом выполнен план по призыву казаков на прохождение срочной военной службы.
 
Основными задачами на 2027 год обозначены совершенствование нормативно правовой базы, формирование казачьих мобильных огневых групп, подготовка и участие казаков в специальной военной операции, а также патриотическое воспитание молодежи.
 
Медалью «Казачья доблесть», а также Почетной грамотой атамана Всероссийского казачьего общества были награждены помощник атамана Окружного казачьего общества Саратовской области по военно-патриотической работе Дмитрий Костерной и заместитель атамана по общим вопросам Наталья Стоногова.
 