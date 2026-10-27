Жительнице Энгельсского района присвоено звание «Мать-героиня»  

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Многодетной матери Алине Колесовой из с. Генеральское Энгельсского района за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей присвоено звание «Мать-героиня». Указ «О награждении государственными наградами РФ» подписал в пятницу Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.В семье Алины и Олега Колесовых воспитывается 10 детей: пять дочерей и пятеро сыновей. Алина Викторовна имеет высшее филологическое образование, занимается воспитанием детей. Олег Михайлович – военный пенсионер.Старшие дочери Екатерина и Дарья уже сами являются многодетными мамами. Алина Колесова уделяет большое внимание заботе о семи внуках.Сыновья Никита, Федор, Михаил, Тихон и Сергей и средние дочери Мария, Ольга и Варвара радуют родителей своими достижениями и добиваются успехов в работе, учебе, спорте и общественной жизни.Все члены семьи Колесовых очень дружны, поддерживают друг друга. «Главное семейное правило в нашей семье – все сложное преодолевать сообща, слышать, любить, помогать и поддерживать друг друга. Наша мама – это та нить, которая объединяет и связывает всех нас вместе», – отметили близкие Алины Викторовны.