Стартовал VII региональный географический фестиваль народов России

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В Пугачеве состоялось торжественное открытие VII регионального географического фестиваля народов России. Мероприятие приурочено к Году единства народов России и направлено на укрепление межнационального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и популяризацию традиций народов нашей страны.В этом году фестиваль впервые проходит в двухдневном формате. В торжественном открытии приняли участие 11 команд из общеобразовательных учреждений Пугачева, Балакова, Ершова, Маркса, Ивантеевки, а также Саратова. Уже сам состав участников — от разных городов и районов области — наглядно показал, как разные территории и культуры объединяются на одной сцене.Школьники представили не просто визитные карточки, а полноценные театрализованные зарисовки и этнографические мини-спектакли. Участники в национальных костюмах исполняли танцы и песни, демонстрировали секреты народных промыслов и даже делились рецептами традиционных блюд. Каждое выступление стало живым уроком истории, показавшим, как бережно молодое поколение хранит память о своих корнях — и как эти корни переплетаются в общее культурное наследие России.В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области Тимофей Лещенко, глава Пугачевского муниципального района Алексей Янин, представители национальных объединений района, а также жители и гости района.В приветственном слове Тимофей Лещенко особо подчеркнул объединяющую роль фестиваля: «Наша страна уникальна тем, что в ней мирно живут и развиваются более 190 национальных культур. Сила России — в нашем единстве, в умении в трудную минуту встать плечом к плечу. Фестиваль стирает границы, и мы видим, как традиции и культура разных народов России складываются в единое полотно нашей общей судьбы, нашего уникального культурного кода».За вклад в развитие межнационального согласия и популяризацию этнокультурного многообразия благодарственными письмами министерства внутренней региональной и муниципальной политики области были отмечены главные организаторы и наставники фестиваля.Программа мероприятия обещает быть по-настоящему разнообразной. Впереди участников и гостей ждет насыщенная интеллектуальная и творческая часть, пронизанная идеей единства: школьники проверят свою эрудицию в увлекательном географическом квизе, проявят смекалку и командный дух в квестах на этнокультурную тематику. Завершением станет торжественная церемония награждения победителей, где самые активные знатоки географии и хранители традиций получат заслуженные награды. Но главная награда — это понимание, что разные культуры, собранные вместе, создают прочный фундамент нашего общего будущего.