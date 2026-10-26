Школьники представят Саратовскую область на финале чемпионата пилотирования дронов в Москве  

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В фиджитал-центре на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Протон-Арена» прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». 150 школьников со всей области выполняли задания на скорость и точность пилотирования, соревновались на симуляторах, а финальным испытанием стал полёт на реальных дронах.Помимо этого, партнёры чемпионата подготовили для участников развлекательно-познавательные площадки: робототехника, игра «Гипноритм», лекция по управлению дронами, площадки с дронами.По итогам соревнований:1 место — Ковалёв Даниил из Саратова2 место — Мефодюк Олег из Саратова3 место — Голубев Андрей из Марксовского района4 место — Калашников Максим из Саратова5 место — Ломакин Никита из СаратоваПятёрка лучших представит Саратовскую область на Всероссийском финале в Москве, который пройдёт с 17 по 22 ноября.Чемпионат «Пилоты будущего» – это не просто спортивное состязание. Он объединяет инженерную подготовку, цифровую грамотность и основы патриотического воспитания, а также знакомит участников с перспективными профессиями, современными технологиями и помогает формировать техническое мышление.