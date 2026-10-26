26 октября 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:26 | 26 октября
Школьники представят Саратовскую область на финале чемпионата пилотирования дронов в Москве  
14:39 | 26 октября
До 30 ноября можно подать заявку на конкурс «Безграничные возможности»
14:30 | 26 октября
Стартовал VII региональный географический фестиваль народов России
14:00 | 26 октября
Литературный фестиваль объединит Саратов, Петровск и Вольск
13:04 | 26 октября
«Галактика64» отметила трёхлетие концертом юных талантов
11:30 | 26 октября
Жители села Генеральское побывали на плановом осмотре медицинских специалистов  
09:59 | 26 октября
Саратовские казаки приняли участие в работе Волжского войскового круга
09:00 | 26 октября
Саратовская область вошла в список «органических» регионов России
17:38 | 23 октября
«Стоп! Снято! Рекламируем!»: как прошел День рекламы на кафедре социальных коммуникаций
17:30 | 23 октября
В Саратове обсудили вопросы противодействия деструктивным идеологиям
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Школьники представят Саратовскую область на финале чемпионата пилотирования дронов в Москве  

Новости
Школьники представят Саратовскую область на финале чемпионата пилотирования дронов в Москве  

В фиджитал-центре на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Протон-Арена» прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». 150 школьников со всей области выполняли задания на скорость и точность пилотирования, соревновались на симуляторах, а финальным испытанием стал полёт на реальных дронах.
 
Помимо этого, партнёры чемпионата подготовили для участников развлекательно-познавательные площадки: робототехника, игра «Гипноритм», лекция по управлению дронами, площадки с дронами.
 
По итогам соревнований:
1 место — Ковалёв Даниил из Саратова
2 место — Мефодюк Олег из Саратова
3 место — Голубев Андрей из Марксовского района
4 место — Калашников Максим из Саратова
5 место — Ломакин Никита из Саратова
 
Пятёрка лучших представит Саратовскую область на Всероссийском финале в Москве, который пройдёт с 17 по 22 ноября.
 
Чемпионат «Пилоты будущего» – это не просто спортивное состязание. Он объединяет инженерную подготовку, цифровую грамотность и основы патриотического воспитания, а также знакомит участников с перспективными профессиями, современными технологиями и помогает формировать техническое мышление.
 