Саратовская область вошла в список «органических» регионов России

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Саратовская область вошла в список регионов России, где осуществляется производство сертифицированной органической продукции. Так, в аккредитованном органе «Роскачество-Органик» были сертифицированы яблоки, которые выращиваются в личном подсобном хозяйстве саратовского агрария Алексея Штанова. Сад заложен по классической схеме в селе Красная Поляна Марксовского района, в перспективе хозяйство должно выйти на промышленную мощность.Сертификация производителя проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 33980-2016.Таким образом, Саратовская область стала 13-м регионом России, где занимаются выращиванием органических яблок. На сегодняшний день лидер по количеству сертифицированных производителей яблок — Московская область.Ранее на площадке сельхозпредприятия состоялось очное практическое обучение органическому садоводству и производству ягод, в котором приняли участие представители садоводческих хозяйств из восьми регионов России.Производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России и получают право маркировать свою продукцию знаком «Органик» государственного образца (белый лист на салатовом фоне). В России органическим считается товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе. Кроме этого, информация о выданных сертификатах вносится в систему Росаккредитации.