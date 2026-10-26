Жители села Генеральское побывали на плановом осмотре медицинских специалистов  

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Продолжается доставка лиц, достигших возраста 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Это способствует повышению доступности медицинской помощи и поддержанию здоровья старшего поколения.Так, сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Энгельсского района организовали выезд жителей села Генеральское. Благодаря работе мобильной бригады старшие побывали на плановом осмотре медицинских специалистов в центральной районной больнице, посетили офтальмолога.«Доставка 65+ – это забота о старшем поколении, это наш вклад в их активную и долгую жизнь», – поделились работники учреждения.Напоминаем, в Саратовской области действует региональная программа «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициатором которого стал Президент России Владимир Путин. Благодаря реализации программы у жителей старшего возраста есть дополнительные возможности для поддержания здоровья и активного образа жизни.