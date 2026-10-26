26 октября 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:26 | 26 октября
Школьники представят Саратовскую область на финале чемпионата пилотирования дронов в Москве  
14:39 | 26 октября
До 30 ноября можно подать заявку на конкурс «Безграничные возможности»
14:30 | 26 октября
Стартовал VII региональный географический фестиваль народов России
14:00 | 26 октября
Литературный фестиваль объединит Саратов, Петровск и Вольск
13:04 | 26 октября
«Галактика64» отметила трёхлетие концертом юных талантов
11:30 | 26 октября
Жители села Генеральское побывали на плановом осмотре медицинских специалистов  
09:59 | 26 октября
Саратовские казаки приняли участие в работе Волжского войскового круга
09:00 | 26 октября
Саратовская область вошла в список «органических» регионов России
17:38 | 23 октября
«Стоп! Снято! Рекламируем!»: как прошел День рекламы на кафедре социальных коммуникаций
17:30 | 23 октября
В Саратове обсудили вопросы противодействия деструктивным идеологиям
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Жители села Генеральское побывали на плановом осмотре медицинских специалистов  

Новости
Жители села Генеральское побывали на плановом осмотре медицинских специалистов  

Продолжается доставка лиц, достигших возраста 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Это способствует повышению доступности медицинской помощи и поддержанию здоровья старшего поколения.
 
Так, сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Энгельсского района организовали выезд жителей села Генеральское. Благодаря работе мобильной бригады старшие побывали на плановом осмотре медицинских специалистов в центральной районной больнице, посетили офтальмолога.
 
«Доставка 65+ – это забота о старшем поколении, это наш вклад в их активную и долгую жизнь», – поделились работники учреждения.
 
Напоминаем, в Саратовской области действует региональная программа «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициатором которого стал Президент России Владимир Путин. Благодаря реализации программы у жителей старшего возраста есть дополнительные возможности для поддержания здоровья и активного образа жизни.
 