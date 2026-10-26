26 октября 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
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15:26 | 26 октября
Школьники представят Саратовскую область на финале чемпионата пилотирования дронов в Москве  
14:39 | 26 октября
До 30 ноября можно подать заявку на конкурс «Безграничные возможности»
14:30 | 26 октября
Стартовал VII региональный географический фестиваль народов России
14:00 | 26 октября
Литературный фестиваль объединит Саратов, Петровск и Вольск
13:04 | 26 октября
«Галактика64» отметила трёхлетие концертом юных талантов
11:30 | 26 октября
Жители села Генеральское побывали на плановом осмотре медицинских специалистов  
09:59 | 26 октября
Саратовские казаки приняли участие в работе Волжского войскового круга
09:00 | 26 октября
Саратовская область вошла в список «органических» регионов России
17:38 | 23 октября
«Стоп! Снято! Рекламируем!»: как прошел День рекламы на кафедре социальных коммуникаций
17:30 | 23 октября
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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До 30 ноября можно подать заявку на конкурс «Безграничные возможности»

Новости
Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности».

 
Конкурс включает 12 номинаций, объединенных в два тематических направления: «Люди без границ», посвященное личным и семейным достижениям граждан с инвалидностью, и «Норма жизни», предусматривающее оценку практик организаций, некоммерческого сектора, бизнеса и региональных команд в сфере обеспечения доступности и инклюзии.
 
Подать заявку на участие можно по ссылке. Заявка включает в себя анкету с кратким описанием истории или проекта. Зарегистрироваться в качестве участника можно по 30 ноября 2026 года.
 
Подробная информация об условиях участия и порядке подачи заявок размещена на официальном сайте конкурса: безграничные-возможности.рф
 
По информации организаторов