До 30 ноября можно подать заявку на конкурс «Безграничные возможности»

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Конкурс включает 12 номинаций, объединенных в два тематических направления: «Люди без границ», посвященное личным и семейным достижениям граждан с инвалидностью, и «Норма жизни», предусматривающее оценку практик организаций, некоммерческого сектора, бизнеса и региональных команд в сфере обеспечения доступности и инклюзии.Подать заявку на участие можно по ссылке. Заявка включает в себя анкету с кратким описанием истории или проекта. Зарегистрироваться в качестве участника можно по 30 ноября 2026 года.Подробная информация об условиях участия и порядке подачи заявок размещена на официальном сайте конкурса: безграничные-возможности.рфПо информации организаторов