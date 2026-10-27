«Не боги горшки обжигают»: в Петровске открылась гончарная мастерская «Казачий круг»

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На минувшей неделе в Петровске состоялось важное событие – открытие гончарной мастерской «Казачий круг». В пятницу Петровское станичное казачье общество собрало на торжественную встречу представителей администрации, общественности и духовенства – вместе они дали старт новому культурному пространству.Мастерская расположилась на базе бывшего детского сада № 8 – теперь это место, где оживают традиции и рождаются новые ремёсла. Казаки заранее подготовили площадку: закупили современную технику, добыли глину в местном карьере и продумали всё для комфортных занятий.Уже сейчас на курсы записались ребята, которые хотят освоить гончарное дело – для них это шанс прикоснуться к истории, почувствовать материал и своими руками создать что-то настоящее.Такая возможность появилась благодаря поддержке проекта «Казачья керамика: глиняные традиции Петровского района» со стороны Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.Атаман Петровского станичного казачьего общества Александр Каргин рассказал о глубоком смысле нового проекта:«Каждый проект казачества – это продолжение другого, живая цепочка наших дел и традиций. Ещё недавно наши казаки находили старинные артефакты в сёлах Петровского района – черепки, фрагменты посуды, следы давних ремёсел.Когда мы показывали эти находки детям, в их глазах загорался особенный интерес: они трогали глину, пытались представить, как из простого куска рождался горшок, как его обжигали, как им пользовались. Этот живой отклик мы не могли оставить без ответа.И сегодня, открывая мастерскую "Казачий круг", мы как раз и удовлетворяем эту потребность – даём ребятам не просто смотреть на прошлое, а самим становиться его частью. Пусть здесь они учатся не только ремеслу, но и уважению к труду предков. Добро пожаловать в "Казачий круг"!»