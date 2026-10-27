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«Не боги горшки обжигают»: в Петровске открылась гончарная мастерская «Казачий круг»

Новости
«Не боги горшки обжигают»: в Петровске открылась гончарная мастерская «Казачий круг»


На минувшей неделе в Петровске состоялось важное событие – открытие гончарной мастерской «Казачий круг». В пятницу Петровское станичное казачье общество собрало на торжественную встречу представителей администрации, общественности и духовенства – вместе они дали старт новому культурному пространству.

«Не боги горшки обжигают»: в Петровске открылась гончарная мастерская «Казачий круг»

Новая жизнь старого здания

Мастерская расположилась на базе бывшего детского сада № 8 – теперь это место, где оживают традиции и рождаются новые ремёсла. Казаки заранее подготовили площадку: закупили современную технику, добыли глину в местном карьере и продумали всё для комфортных занятий.

Уже сейчас на курсы записались ребята, которые хотят освоить гончарное дело – для них это шанс прикоснуться к истории, почувствовать материал и своими руками создать что-то настоящее.

«Не боги горшки обжигают»: в Петровске открылась гончарная мастерская «Казачий круг»

Поддержка региональных властей

Такая возможность появилась благодаря поддержке проекта «Казачья керамика: глиняные традиции Петровского района» со стороны Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.

Атаман Петровского станичного казачьего общества Александр Каргин рассказал о глубоком смысле нового проекта:
«Каждый проект казачества – это продолжение другого, живая цепочка наших дел и традиций. Ещё недавно наши казаки находили старинные артефакты в сёлах Петровского района – черепки, фрагменты посуды, следы давних ремёсел.

«Не боги горшки обжигают»: в Петровске открылась гончарная мастерская «Казачий круг»

Когда мы показывали эти находки детям, в их глазах загорался особенный интерес: они трогали глину, пытались представить, как из простого куска рождался горшок, как его обжигали, как им пользовались. Этот живой отклик мы не могли оставить без ответа.

И сегодня, открывая мастерскую "Казачий круг", мы как раз и удовлетворяем эту потребность – даём ребятам не просто смотреть на прошлое, а самим становиться его частью. Пусть здесь они учатся не только ремеслу, но и уважению к труду предков. Добро пожаловать в "Казачий круг"!»