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Учитель физкультуры из Дергачей отправился добровольцем на фронт

Общество
Учитель физкультуры из Дергачей отправился добровольцем на фронт


Житель районного центра Дергачи Саратовской области Алексей Жакбалиев за мужество и героизм при выполнении воинского долга в борьбе с укронацистами награжден знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени - ордена «Святого Георгия» и медалью «За отвагу».

Участник специальной военной операции после срочной службы в армии окончил педагогический институт, работал учителем физкультуры в школе, возглавлял детские оздоровительные лагеря в летнюю смену. Благодаря высокому авторитету его избрали депутатом районного собрания и председателем правления районных организаций «Боевое братство» и «Часовые Родины».

Жакбалиев женат, воспитывает трех дочерей.

На момент формирования 72-й Саратовской именной бригады Алексей пошел добровольцем на должность водителя. Благодаря острому уму, широкой эрудиции и постижению всего нового вскоре был назначен командиром противотанкового взвода с присвоением воинского звания лейтенант.