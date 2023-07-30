На IT-чемпионате команды выступят на соревнованиях по работе в табличном редакторе «Р7-Офис»
Соревнования по работе в российском табличном редакторе «Р7-Офис» пройдут в рамках IT-чемпионата нефтяной отрасли. Он состоится в Москве на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Регистрация на новый трек третьего IT-чемпионата нефтяной отрасли продлится до 30 июля 2023 года.
Участниками IT-чемпионата нефтяной отрасли могут стать студенты вузов, обучающиеся по профильным направлениям, сотрудники компаний нефтяной и других отраслей старше 18 лет. По условиям нужно зарегистрировать на странице чемпионата команду из трех человек. Победителей направления табличного редактора наградят призами, они также получат звание сильнейших экспертов России.
Участие в соревнованиях «Р7-Офис» даст возможность пользователям в перспективе эффективно перейти на новое российское ПО, усилить цифровые и ИТ-компетенции, повысить в применении офисных программных продуктов для решения бизнес-задач свой профессиональный уровень.
Чтобы в будущем использовать полученные навыки в рабочих ситуациях, участникам IT-чемпионата предстоит разрабатывать собственные проекты, выполнять конкурсные задания, учиться на мастер-классах.
Участниками IT-чемпионата нефтяной отрасли могут стать студенты вузов, обучающиеся по профильным направлениям, сотрудники компаний нефтяной и других отраслей старше 18 лет. По условиям нужно зарегистрировать на странице чемпионата команду из трех человек. Победителей направления табличного редактора наградят призами, они также получат звание сильнейших экспертов России.
Участие в соревнованиях «Р7-Офис» даст возможность пользователям в перспективе эффективно перейти на новое российское ПО, усилить цифровые и ИТ-компетенции, повысить в применении офисных программных продуктов для решения бизнес-задач свой профессиональный уровень.
Чтобы в будущем использовать полученные навыки в рабочих ситуациях, участникам IT-чемпионата предстоит разрабатывать собственные проекты, выполнять конкурсные задания, учиться на мастер-классах.