Компания «Ангстрем» воплотила все новаторские идеи молодых дизайнеров

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Основная цель проекта – разработка студентами новых экспериментальных коллекций мебели и расширение ассортиментной линейки конкретного предприятия. Выпускники университета в рамках своих дипломных работ, объединенных одной темой «Мебель для большой страны», создали творческие проекты, в которых были учтены реальные технологические и производственные возможности «Ангстрема». Также в соответствии с условиями проекта были разработаны минимально необходимые элементы маркетинга и сервиса – названия модели, инструкции по сборке, комплекты технической документации, упаковки.В свою очередь, компания «Ангстрем» изготовила для дипломных работ всех выпускников кафедры «Дизайн мебели» РГХПУ имени С.Г. Строганова 17 прототипов мебельных модулей, взяв на себя серьезную нагрузку по производству экспериментальных образцов, включая финансовую.Дипломные работы были представлены 1 июля 2023 года Государственной экзаменационной комиссии. Ее членами стали не только преподаватели университета, но также представители мебельных компаний и известные российские дизайнеры.Дизайнер, и.о. заведующего кафедрой «Дизайн мебели» РГХПУ имени Строганова, совладелец компании «Малиже» и руководитель дизайн-студии Shalidesign Лилия Макарова рассказала, что студенты стремились не удивить особенностями коллекционного дизайна, а создать подходящую под интерьер любой квартиры концептуально новую линейку мебели в едином стиле, расширив ассортимент компании «Ангстрем».Как отметил Вадим Чернушкин, исполнительный директор «Ангстрем», все новаторские идеи студентов были реализованы, даже сложные в изготовлении. При этом он напомнил, что существует значительная разница между выставочными образцами и серийным производством, прежде всего, речь о себестоимости. Тем не менее, сообщил Вадим Чернушкин, некоторые проекты выпускников «Строгановки» после доработки специалистами компании будут запущены в серийное производство. Он отметил, что ребятам удалось создать целый ряд интересных моделей мебели – они получились эргономичными, максимально функциональными, удобными в использовании, яркими и красочными и, что очень важно, недорогими в производстве за счет использования простых материалов и технологий.Вадим Чернушкин добавил, что компания считает проект, одной из задач которого являлось развитие высшей школы дизайна, поиск и поддержка молодых талантливых специалистов в сфере дизайна мебели, успешным и намерена продолжать сотрудничество с профильными дизайнерскими вузами.Источник фотографии: Freepik