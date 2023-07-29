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В Российской Федерации нет альтернатив уникальному облачному Р7-Офису

Общество
Популярное издание Ichip назвало облачный Р7-Офис хорошей альтернативой Google Docs, в которой можно работать над документами совместно с командой.




В облачном офисе можно совместно работать в текстовом редакторе, таблицах, создавать презентации, а также ставить задачи в планировщике, использовать СRM, общаться с коллегами по видеосвязи или в корпоративном мессенджере. Этому уникальному продукту нет альтернатив в Российской Федерации.

«Р7-Офис» — лидирующая в России офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места, подходит для задач любого типа от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входит 13 приложений, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, видеоконференций, облачное хранилище «Р7-Диск», программное обеспечение для создания диаграмм, схем и графических изображений «Р7-Графика» и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.