27 июля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:03 | 27 июля
Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской премии «Время молодых»
13:02 | 27 июля
Более 200 семей воспользовались помощью «Мобильной социальной бригады»
12:47 | 27 июля
СГМУ дополнительно обучит 100 студентов для работы на селе
12:44 | 27 июля
Unisaw Group подводит итоги 30-летней деятельности
12:00 | 27 июля
В Саратовской области этим летом закончат расчистку реки Жидкая Солянка
11:30 | 27 июля
С начала года 2300 саратовцев заключили контракт на военную службу
11:25 | 27 июля
Саратовские предприниматели получили более 228 млн рублей льготных микрозаймов
11:04 | 27 июля
Команда Саратовской области выступила организатором смены «Креативная мастерская» на молодежном форуме «iВолга»
10:00 | 27 июля
В Саратовской области отремонтируют в два раза больше детских садов
09:00 | 27 июля
Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования выросли на четверть в I полугодии
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Unisaw Group подводит итоги 30-летней деятельности

Общество
Тридцатилетие своей деятельности отмечает российская сервисно-ориентированная компания Unisaw Group. Это серьезный повод оценить итоги работы и гордиться достигнутыми успехами.
Unisaw Group подводит итоги 30-летней деятельности




Самые главные из них: компания стала в России одним из ведущих поставщиков техники профессионального класса на рынке садово-паркового оборудования; Unisaw Group – создатель собственного бренда профессиональных садово-парковых машин CAIMAN; дилерская сеть компании распространена во всех российских регионах; Unisaw Group имеет крупнейший в мире Дилерский центр Юнисоо площадью 5000 м², сервисные услуги которого соответствуют стандартам качества «5 звезд»; в мае 2023 года состоялся первый выпуск специалистов в Академии Unisaw, первом профессиональном учебном заведении в сфере садово-парковой техники.

Развитие рынка профессионального садово-паркового оборудования с привлечением передовых технологий – основная роль Unisaw Group в России. Потребители компании давно оценили широкий ассортимент и высокое качество оборудования профессионального класса CAIMAN, ключевые особенности которого – производительность, интенсивность использования в сложных условиях, легкость управления и удобство.

Также компания успешно реализует комплексные отраслевые решения на отечественном рынке: «Реновация территории», «Городское хозяйство и парки», «Работа в чрезвычайных ситуациях», «Питомники», «Фермерство»; «Спортивные поля». В копилке достижений – разработка уникальной сервисной программы, в числе услуг которой – онлайн-консультации экспертов, прокат оборудования, аренда, экспресс-ремонт, тест-драйвы и другое.