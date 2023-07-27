Unisaw Group подводит итоги 30-летней деятельности

просмотров: 63

Самые главные из них: компания стала в России одним из ведущих поставщиков техники профессионального класса на рынке садово-паркового оборудования; Unisaw Group – создатель собственного бренда профессиональных садово-парковых машин CAIMAN; дилерская сеть компании распространена во всех российских регионах; Unisaw Group имеет крупнейший в мире Дилерский центр Юнисоо площадью 5000 м², сервисные услуги которого соответствуют стандартам качества «5 звезд»; в мае 2023 года состоялся первый выпуск специалистов в Академии Unisaw, первом профессиональном учебном заведении в сфере садово-парковой техники.Развитие рынка профессионального садово-паркового оборудования с привлечением передовых технологий – основная роль Unisaw Group в России. Потребители компании давно оценили широкий ассортимент и высокое качество оборудования профессионального класса CAIMAN, ключевые особенности которого – производительность, интенсивность использования в сложных условиях, легкость управления и удобство.Также компания успешно реализует комплексные отраслевые решения на отечественном рынке: «Реновация территории», «Городское хозяйство и парки», «Работа в чрезвычайных ситуациях», «Питомники», «Фермерство»; «Спортивные поля». В копилке достижений – разработка уникальной сервисной программы, в числе услуг которой – онлайн-консультации экспертов, прокат оборудования, аренда, экспресс-ремонт, тест-драйвы и другое.