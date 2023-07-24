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Об инструментах для масштабирования любого бизнеса расскажет на мастер-классах команда Михаила Саидова

Общество / Бизнес
Михаил Саидов, основатель Академии экспоненциального коучинга, предприниматель и мастер-коуч, вместе со своей командой 24–25 июля проведут практический мастер-класс по бизнес-коучингу «Модель Катализации», где расскажут об инструментах для масштабирования любого бизнеса.



Об инструментах для масштабирования любого бизнеса расскажет на мастер-классах команда Михаила Саидова

«Модель Катализации» — это двухдневный бесплатный онлайн-интенсив для тех, кто хочет стать коучем собственников малых и средних бизнесов или эффективно ускорить процесс развития собственного.

Этот мастер-класс интересен предпринимателям и собственникам бизнеса, которые хотят самостоятельно развивать своё дело, а также HR, ТОП-менеджерам и руководителям, которые хотят научится эффективному найму сотрудников и управлению командой с помощью новых инструментов. А ещё коучам, бизнес-тренерам, бизнес-консультантам с целью узнать специфику работы, стать востребованными специалистами и проводниками для лидеров компаний к масштабированию.

Участие в онлайн-интенсиве включает практическую групповую работу, электронные материалы для выполнения заданий и помощь супервайзеров в чате.

Весь контент от Михаила Саидова, основателя Института метакогнитивного программирования (IMCP) и автора более 20 коучинговых программ, Елены Долинской, СЕО компании Think Meta и Академии экспоненциального коучинга, а также бизнес-коучей Академии.