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В два этапа пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Историческая память»

Общество

В конце июля состоится Всероссийская научная Олимпиада для взрослых «Историческая память». Мероприятие проводится в рамках проекта «РОССИЯ не заБУДЕТ». К участию приглашаются все желающие, кто не приемлет искажений исторических фактов и интересуется историей своей страны.



Организаторы Олимпиады проведут ее в онлайн-формате в два этапа. Первым станет исторический диктант, ведущим приглашен телеведущий и документалист Игорь Прокопенко. Он зачитает оригинальный текст диктанта с пропусками слов. Участникам нужно будет заполнить пропуски в предоставляемой на сайте проекта форме. Основа текста – исторические факты России XIX века. На сайте проекта и на его страницах в соцсетях будет доступна видеотрансляция диктанта.

Тестирование станет вторым этапом. За призы в нем смогут побороться лишь те участники, кто прошел первый этап с результатом выше 80%. Тест будет состоять из нескольких вопросов с одним вариантом ответа.

Чтобы принять участие в олимпиаде, следует зарегистрироваться на сайте «РОССИЯ не заБУДЕТ». Десять человек, набравшие самое большое количество баллов, будут награждены ценными призами – подпиской на просветительский сервис и гаджеты.