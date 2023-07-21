Инвестиционный проект в Мурманской области реализует Intelion Data Systems
На территории Мурманской области крупный вычислительный дата-центр в статусе резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) построит компания «ИНТЕЛИОН СЕВЕР» (принадлежит Intelion Data Systems, промышленному оператору по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования). Вложения в проект составят свыше 1,1 млрд рублей, включая стоимость вычислительного оборудования. Инвестиционный проект реализуется в регионе по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Генеральный директор Intelion Data Systems Тимофей Семенов рассказал о важных факторах, повлиявших на принятие решения о размещении дата-центра за Полярным кругом. Это получаемые резидентами АЗРФ налоговые преференции, большое количество площадок, доступных для строительства, транспортная доступность, профицит электрической мощности. Кроме того, холодный климат способствует повышению энергоэффективности дата-центров, решая проблему охлаждения оборудования, значительно сокращает затраты на электроэнергию.
По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, строительство ЦОД компанией «ИНТЕЛИОН СЕВЕР» позволит создать новые рабочие места и пополнит экономику региона налоговыми платежами.