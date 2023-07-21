Международный опыт: достоверный контент в современных медиа

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Вместе с эволюцией медиа одновременно растет количество ложной информации, которую успешно используют для манипуляции общественным мнением. RUPTLY верифицирует контент, используя авторские новаторские методики.В рамках вебинара удалось не только рассмотреть важность качественного контента, но и поделиться с иностранными коллегами опытом использования практических инструментов, которые позволят оперативно верифицировать новостной материал. Онлайн-сессия была построена на реальных кейсах, а участникам было предложено в режиме реального времени отличить фейк от достоверных сведений.В век информационных технологий, когда пользователь может получить контент из разных каналов коммуникации, напрямую от очевидцев или от любительских новостных аккаунтов в социальных сетях, количество дезинформации возрастает. Случайные или умышленные ложные сведения наносят ущерб обществу. Потребителям необходимы надежные, достоверные источники информации. Именно поэтому качественная верификация контента необходима всем профессионалам в медиасреде.«В информационном поле одним из приоритетов всегда была и будет достоверность информации и скорость ее подачи. Чем быстрее медиа дает актуальную новость, тем выше конкурентоспособность и уровень доверия со стороны потребителя. За 2022 год мы обработали порядка 4 849 поступивших к нам материалов, 1 388 из которых оказались недостоверными. К сожалению, в погоне за скоростью часто теряется и достоверность новости, а малейшая неточность уже может исказить всю картину. Стоит отметить, что сегодня медиа начали более серьезно подходить к выпуску контента и уделять больше времени проверке и актуализации данных. У нас есть средства, обеспечивающие защиту от дезинформации, которыми мы готовы делиться с нашими коллегами и клиентами».Динара Токтосунова, руководитель видеоагентства RUPTLYНа онлайн-мастер-классе присутствовали участники из информационных агентств – членов UNA (57 агентств), международных информационных агентств, а также СМИ, учреждения и органы UNA.