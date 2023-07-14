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Хризотиловые профсоюзы на защите индустрии

Общество
В рамках работы на промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге представители профсоюзов комбинатов АО «Оренбургские минералы», ПАО «Ураласбест» и «Международного альянса «Хризотил» провели совместное координационное заседание, главной темой которого стала координация действий по защите хризотиловой отрасли. На мероприятие прибыли как лидеры рабочих коллективов крупнейших российских предприятий, так и их зарубежные коллеги.

Хризотиловые профсоюзы на защите индустрии



Хризотиловая отрасль только в Российской Федерации объединяет более 400 тысяч человек — это огромные горно-обогатительные комбинаты, каждый из которых является градообразующим предприятием, десятки взаимосвязанных производств и технологических цепочек. Из хризотила производится более 300 видов промышленных изделий, в том числе: шифер, фасадные плиты, водопроводные и канализационные трубы, теплоизоляция, защитное снаряжение для пожарных и металлургов, теплоизоляционные материалы для систем безопасности АЭС, котлов атомных ледоколов и космических ракет. Российская Федерация является мировым лидером по объемам добычи и переработки хризотила, а также крупнейшим экспортером в страны ближнего зарубежья и Тихоокеанского региона. От производства хризотиловой продукции зависят жизни и благоденствия миллионов человек по всему миру — этот минерал позволяет производить доступную, надежную, безопасную и долговечную продукцию, используемую в программах строительства доступного жилья, автодорог, систем водоснабжения и т.д.

Объективная польза хризотила и его уникальные преимущества являются объектом многолетних нападок со стороны конкурентов. Отчаявшись победить его в честной борьбе на рынке, производители синтетических аналогов, в основном сосредоточенные на Западе, вот уже несколько десятилетий проводят антиасбестовую кампанию с использованием административного ресурса международных организаций. Они пытаются запретить его повсеместно, заменив доступную хризотиловую продукцию своими дорогими и не столь долговечными синтетическими аналогами.

Общее дело по защите хризотиловой отрасли сплотило российские профсоюзные организации, которые как никто понимают общую ответственность за будущее индустрии. В частности, представители профсоюза ПАО «Ураласбест» в рамках встреч на «Иннопроме» провели экскурсию по своему предприятию для делегации АО «Оренбургские минералы». Гости побывали на карьере Баженовского месторождения, первого промышленно разрабатываемого хризотилового месторождения в России, им показали производственные мощности и завод по производству теплоизоляционных материалов «Эковер». Главным экскурсоводом был председатель Свердловского обкома профсоюза строителей Валерий Юстус и лидеры профкома ПАО «Ураласбеста». Все участники мероприятия отметили многолетний позитивный опыт сотрудничества профсоюзов крупных хризотилодобывающих компаний, позволяющий проводить совместную политику по защите полезного минерала.

Выставка «Иннопром-2023» прошла с 10 по 13 июля 2023 года в Екатеринбурге. По словам программного директора мероприятия Антона Атрашкина, мероприятие привлекло более 700 участников на основные стенды выставки и еще 400 презентовали свои предприятия в зоне Российско-китайского сотрудничества. Чтобы обсудить возможное сотрудничество, на «Иннопром» прибыли 35 международных делегаций и 25 региональных представительств со всей России.